Shell'den vatandaşları mest eden kampanya! 450 TL hediye yakıt verecek

450 TL hediye yakıt verecek! Shell'den vatandaşları mest eden kampanya- İngiltere merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell, kuruluşunun 100. yılını kutlamak için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Hollanda'da merkezi bulunan Shell, bu kampanya ile ülke genelinde artan yakıt fiyatlarından şikayet eden vatandaşların dikkatini çekiyor. Kampanya kapsamında, kişiler 1 Haziran - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında tek seferde 600 TL ve üzeri yakıt harcaması yaparak 450 TL'ye varan puanlar kazanabilecek.

Shell'in yüzüncü yılına özel olarak düzenlenen kampanyada, Türkiye genelindeki Shell istasyonlarından yapılan tek seferde 600 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yapan tüm Shell ClubSmart üyeleri kampanyaya katılabilecek. Yakıt fişlerinde yer alan kodu kullanarak kampanyaya dahil olan üyeler, her alımda 450 TL'ye varan yakıt puanları kazanabilecekler.

Shell ClubSmart üyeleri, kampanya süresi boyunca günde 2 kez olmak üzere toplamda 8 kez kampanyadan faydalanabilecekler. Katılım için Shell ClubSmart üyesi olmak ve tek seferde 600 TL ve üzeri yakıt alımı yapmak gerekmektedir. Katılım için yakıt fişinde yer alan kampanya kodu "BOSYOK" yazılarak 2313'e SMS gönderilebileceği gibi, Shell Motorist mobil uygulaması veya shell.com.tr üzerinden de kampanyaya katılım sağlanabilir.

Kampanya kapsamında kazanılabilecek yakıt puanları 10 TL, 25 TL, 50 TL, 100 TL veya 450 TL değerinde olabilecektir.

Shell'in yüzüncü yılına özel olarak düzenlediği bu kampanya, tüketicilere yakıt harcamalarında avantaj sağlama ve sadık müşterilerine teşekkür etme amacını taşımaktadır. Kampanya detayları ve katılım koşulları hakkında daha fazla bilgi Shell'in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilir.