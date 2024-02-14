Shell İstasyonlarında Harika Bir Fırsat: 150 TL MaxiPuan Kazanma Şansı!

Türkiye'nin önde gelen bankası İş Bankası ve güvenilir akaryakıt markası Shell iş birliğiyle, tüketicilere müjdeli bir haber var! 1 Ocak - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek akaryakıt ve otogaz alışverişlerinde, Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarında harcayacağınız her 600 TL ve üzeri 4. alışverişinizde, 150 TL değerinde MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Bu heyecan verici kampanya ile yakıt alışverişlerinizde önemli bir avantaj elde edebilirsiniz.

Kampanya, Maximum kart sahiplerine özel olarak sunulmaktadır. Katılım oldukça basittir; sadece İşCep veya Maximum Mobil uygulamaları üzerinden "Kampanyalar" bölümüne tıklayarak ücretsiz bir şekilde kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya dâhil olan işlemler arasında İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı bireysel kredi kartları, Bankamatik Kartlar ve Maxipara Kartlar yer almaktadır. Ancak, ticari bankamatik ve kredi kartları ile yapılan işlemler, vadematik kartlar, aidatsız kartlar ve Maximum Fırsat ile MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dâhil değildir.

Kazanılan MaxiPuanlar sadece Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarında geçerlidir ve sadece yakıt alımında kullanılabilir. MaxiPuanlar 21 Şubat 2024 tarihinde kartınıza yüklenecek ve son kullanma tarihi 31 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. Her bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve maksimum 150 TL MaxiPuan kazanabilir.

İş Bankası ve Shell iş birliğiyle sunulan bu kampanya, tüketicilere benzersiz bir fırsat sunuyor. Akaryakıt harcamalarınızdan ekstra kazanç elde etmek istiyorsanız, bu kampanyaya katılarak avantajlı tekliflerden yararlanabilirsiniz. Unutmayın, kampanya koşulları değişiklik gösterebilir, bu nedenle detayları kontrol etmeyi unutmayın. Yakıt alışverişlerinizde maksimum tasarruf için şimdi kampanyaya katılın ve MaxiPuanlarınızı kazanmaya başlayın!