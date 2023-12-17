SGK'nın 2 Bin TL'lik Yardımından O Vatandaşlar Faydalanacak! Meclis'te Resmen Kabul Edildi!

Meclis'te kabul edilen 2 bin TL ödemeye dair detaylar duyuruldu. SGK'lı çalışanlar ve yakınları bu ödemeden yararlanabiliyor...

SGK'nın 2 Bin TL'lik Yardımından O Vatandaşlar Faydalanacak! Meclis'te Resmen Kabul Edildi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 12:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanlar için önemli bir karar aldı. SSK, 4a, 4b, 4c ve BAĞ-KUR sigortalılarını ilgilendiren kararla birlikte vatandaşlara tek seferlik 2 bin TL destek ödemesi yapılacak. Peki bu ödeme ne için yapılıyor? Hangi şartlarda geçerli olduğunu merak ediyorsanız detaylar haberimizde olacak. SGK'lılara özel olarak verilen bu ödeme, aynı zamanda yakınlarını da kapsayacak. SGK'ya bağlı çalışan ve gerekli başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların kapsam içerisinde olduğunu belirtelim.

2000 TL Cenaze Yardımı Ödeniyor!

 SGK'nın cenaze yardımıyla ilgili önemli haberler verildi. Yapılan değişikliklerle birlikte bizleri nelerin beklediği belli oldu. Cenaze yardımı, vefat eden sigortalının birinci derece yakınlarına ödeniyor. Evli kişilerin vefatı halinde eş, bekar kişilerin vefatı halinde ise anne, baba veya kardeşler bu yardım için başvurabiliyor. Başvuruların SGK'ya yazılı olarak yapılması ve vefat tarihinden itibaren belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Belirlenen zaman aralığını kaçırırsanız ödeme almanız mümkün olmayabilir.

2023 Cenaze Yardımı Kaç TL?

Cenaze yardımı miktarı her yıl güncellenmekte ve 2023 yılı için 2.054 TL olarak belirlenmiştir. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emekliler için ölüm yardımı ise 2023 yılının ilk yarısı için 8.240 TL olarak açıklandı. Cenaze ödeneği için beş yıllık bir zaman aşımı süresi bulunuyor. 2024 yılında memur ve asgari ücret maaş zamlarıyla birlikte cenaze yardım miktarı da güncellenecektir. Devlet, her anlamda sigortalı çalışaların ve vatandaşların yanında yer alıyor.

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