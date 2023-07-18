SGK'lı ve Bağkur'lu olanlar hapı yuttu! SGK Başuzmanı'ndan korkutan uyarı: Bunu yapmayan bin pişman olur

SGK Başuzmanı'ndan korkutan uyarı: Bunu yapmayan bin pişman olur! SGK'lı ve Bağkur'lu olanlar hapı yuttu- Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) sürecinin hızla ilerlediğini ve milyonlarca başvurunun devam ettiğini belirtti. Karakaş, özellikle SSK ve Bağ-Kur çalışmalarıyla ilgili olarak, hangi EYT başvurularının geçersiz sayılacağı konusunda bilgi verdi. Söz konusu durumları ele aldı ve başvuru sahiplerinin durumlarının 2011 yılı öncesi ve sonrası uygulamalara göre incelendiğini açıkladı.

SGK Başuzmanı Karakaş, EYT başvurularının SGK tarafından geçersiz sayılabilme durumuna dikkat çekti. Bu nedenle SGK, başvuru sahiplerinin durumlarının 2011 yılı öncesi ve sonrası uygulamalara göre incelenmesini sağlamaktadır. Ayrıca 2008 yılından itibaren yürürlükte olan uygulamaların da dikkate alındığını belirtti. SSK mı Bağ-Kur mu geçerli olacağına göre işlem yapıldığını vurguladı.

Karakaş, eksik prim ödemeleri nedeniyle emeklilik başvurularının geçersiz olabileceğini belirtti. Özellikle SSK'nın geçersiz sayıldığı durumlarda emeklilik dilekçesi verildiğinde primlerin otomatik olarak artacağından dolayı, Bağ-Kur'dan emekli olmak için bir erkeğin en az 9 bin prim ödemesi gerektiğini ifade etti. Bu durumda, SSK'dan emekli olma hayaliyle başvuran kişilerin, daha az prim ödemekle SSK'dan Bağ-Kur'a geçmek durumunda kalabileceğini ve emeklilik başvurularının geçersiz olabileceğini söyledi.

Ayrıca, kendi iş yerlerinden SSK'lı olarak gösterilen veya şirket ortağı olarak SSK'lı kaydedilen kişilerin durumlarında, hizmet defterinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, aynı dönemde hem Bağ-Kur hem de SSK çalışmaları bulunan kişilerin hizmet çakışmalarının analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Emeklilik planlamasının bu bilgilere göre yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, mahsuplaşma imkanının varsa bunun kullanılmasının ve en az zararla emeklilik planlamasının yapılmasının önemini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları, EYT başvuruları sürecindeki önemli ayrıntılara ışık tutmaktadır. Başvuru sahiplerinin durumlarının incelenmesi, prim ödemelerinin eksiksiz olması ve hizmet çakışmalarının analiz edilmesi, geçerli emeklilik başvuruları için önemli adımlardır. Emeklilik planlamasının doğru yapılması ve olası zararların en aza indirilmesi, bireylerin emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir husustur. Bu nedenle, EYT başvurusu yapacak bireylerin SGK'nın açıklamalarını dikkate almaları ve gerektiğinde uzmanlardan destek almaları önemlidir.