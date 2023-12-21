SGK'lı Çalışanlara Meclis'ten Onay! 8240 TL Ödenmesi Kararlaştırıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, sigortalı çalışanlara yönelik yeni bir nakit destek ödemesi müjdesi geldi. TBMM onayı ile birlikte, SGK, SSK, Bağ-Kur ve 4C statüsündeki çalışanlara tek seferlik bir ödeme yapacak. Bu destek, sigorta girişi olan herkesi kapsıyor ve ödemelerin detayları açıklandı. SGK, sigortalı çalışanlara çeşitli sosyal destek ödemeleri sağlıyor ve bu ödemeler genellikle asgari ücret zammına paralel olarak artıyor. 2023 yılında verilen önemli sosyal desteklerden biri cenaze yardımı oldu. Vefat eden sigortalının ailesine, belirli şartlar altında cenaze yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım, sigortalının birinci dereceden yakınlarına yönelik bir destek olarak tanımlanıyor.

Cenaze ödeneği, vefat eden sigortalının eşi, annesi, babası veya çocukları tarafından talep edilebiliyor. SGK'dan cenaze ödeneği almak için yazılı bir başvuru yapılması gerekiyor. 2023 yılında SGK tarafından belirlenen cenaze yardımı miktarı 2054 TL olarak açıklandı. Ancak, emekli sandığına tabi çalışanlarda bu miktar farklılık gösteriyor. Emekli sandığına bağlı çalışanlara 2023 yılı için verilen yardım miktarı 8240 TL olarak belirlendi.

Cenaze yardımı ödemesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise zamanaşımı süresi. Sigortalının vefatından sonra en fazla beş yıl içinde SGK'ya yapılan yazılı başvurular, cenaze ödeneği alınmasını sağlıyor. Beş yıl içinde başvuru yapılmayan haklar ise yanıyor. Bu nedenle, SGK'dan bu desteği almak isteyenlerin belirlenen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Cenaze desteği ile ilgili daha detaylı bilgilere SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Bu bilgiler, vatandaşlara cenaze yardımı konusunda rehberlik ediyor ve başvuru süreçlerinde yardımcı oluyor.