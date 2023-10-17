Advert

SGK'dan EYT başvurusu sonuçlanmayan vatandaşlara duyuru geldi! O meslekte çalışanlar erken emekli olacak

Türkiye'de erken emeklilik hakkı birçok kişi için önemli bir konu olup, bu konuda SGK tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahiptir.

SGK'dan EYT başvurusu sonuçlanmayan vatandaşlara duyuru geldi! O meslekte çalışanlar erken emekli olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 08:55

Bu durum, çalışma şartları ve mesleklerin zorluğu göz önüne alınarak oluşturulmuş bir düzenlemeyi yansıtmaktadır. İşte Türkiye'de erken emeklilik hakkı ve bu haktan faydalanabilen meslek grupları hakkında detaylar:

Erken Emeklilik Hakkı ve Şartları

Türkiye'de erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar, hem yaş hem de prim günü şartlarını içermektedir. İşte erken emeklilik için gereken şartlar:

1. Yaş Şartı:

Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için yaş şartı belirleyici bir faktördür. SGK'ya göre erken emekli olmak isteyen kişiler şu yaşlardan birine ulaşmalıdır:

  • İlk olarak 46 yaşında emekli olabilirler.
  • Daha sonra 47 yaşında emekli olabilirler.
  • 48 yaşında emekli olabilirler.
  • 49 yaşında emekli olabilirler.
  • Son olarak 50 yaşında emekli olabilirler.

Bu yaşlar, farklı meslek grupları için farklılık gösterebilir ve ilgili mevzuata göre değişebilir.

2. Prim Günü Şartı:

Erken emeklilik hakkı için prim günü şartı da önemlidir. Bu, kişinin çalıştığı süre ve ödediği primlerle ilgilidir. Genellikle bu şartlar meslek gruplarına göre farklılık gösterir. Örneğin, maden işçileri için 1800 gün fiili hizmet süresi yeterli olabilirken, diğer işçiler için 3600 gün gerekebilir.

Erken Emeklilik Hakkından Faydalanabilen Meslekler

Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için belirli meslek gruplarına sahip olmak da gereklidir. Bu meslek grupları, kişinin iş şartlarının zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak belirlenmiştir. İşte Türkiye'de erken emeklilik hakkından faydalanabilen bazı meslek grupları:

1. Madencilik ve Yeraltı İşleri:

Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu meslek grubunda çalışanlar için 1800 gün fiili hizmet süresi yeterli olabilir.

2. Diğer Yıpratıcı İşler:

Diğer yıpratıcı işlerde çalışanlar da erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu grupta yer alan işler arasında cıva üretimi, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrikalar ve atölyeler gibi işler bulunmaktadır.

3. Kamu Güvenliği ve Savunma:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Radyoaktif işlerde çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Polis, MİT gibi kamu güvenliği ve savunma ile ilgili görevlerde çalışanlar da erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

4. Basın ve Gazetecilik İşleri:

Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar, özellikle haber hizmetlerinde görev alanlar erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

5. Kamu Görevlileri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama organı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar da erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

6. Diğer Meslekler:

Ayrıca, kurşun ve arsenik işleri, su altında çalışma gerektiren işler, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları, çimento fabrikaları, cam fabrika ve atölyeleri, kok fabrikaları, termik santraller, itfaiye ve yangın söndürme işleri, ihtiyat pilotları, diş tabipleri, eczacılar, tabipler, hemşireler, ebeler, hastabakıcı hemşireler, toplum sağlığı teknisyenleri gibi meslekler de erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Benzer Haberler
En ucuz Chery Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte Tiggo4 Pro fiyatı! Bu fiyata peynir ekmek gibi satar! En ucuz Chery Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte Tiggo4 Pro fiyatı! Bu fiyata peynir ekmek gibi satar!
Tab gıda halka arz hangi bankada var? TABGD hisse talep toplamaya nasıl başvuru yapılır? Tab gıda halka arz hangi bankada var? TABGD hisse talep toplamaya nasıl başvuru yapılır?
Emeklilikte prime takılanlar için açıklama duyuruldu! Artık 5 yıl erken emekli oluyorsunuz Emeklilikte prime takılanlar için açıklama duyuruldu! Artık 5 yıl erken emekli oluyorsunuz
Gram altında piyasayı darma duman eden senaryo hazırlandı! Ünlü ekonmist alım fırsatı için tarih verdi Gram altında piyasayı darma duman eden senaryo hazırlandı! Ünlü ekonmist alım fırsatı için tarih verdi
Kumbaraları boşaltın! Darphane'den kulis bilgisi geldi o paralar tedavülden kalkacak işte yeni paralar Kumbaraları boşaltın! Darphane'den kulis bilgisi geldi o paralar tedavülden kalkacak işte yeni paralar
Halkbank'tan evlere şenlik taşıt kredisi fırsatı! 36 vadeli 400 bin TL verilecek işte ödeme tablosu Halkbank'tan evlere şenlik taşıt kredisi fırsatı! 36 vadeli 400 bin TL verilecek işte ödeme tablosu
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!