SGK'dan EYT başvurusu sonuçlanmayan vatandaşlara duyuru geldi! O meslekte çalışanlar erken emekli olacak

Bu durum, çalışma şartları ve mesleklerin zorluğu göz önüne alınarak oluşturulmuş bir düzenlemeyi yansıtmaktadır. İşte Türkiye'de erken emeklilik hakkı ve bu haktan faydalanabilen meslek grupları hakkında detaylar:

Erken Emeklilik Hakkı ve Şartları

Türkiye'de erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen vatandaşların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar, hem yaş hem de prim günü şartlarını içermektedir. İşte erken emeklilik için gereken şartlar:

1. Yaş Şartı:

Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için yaş şartı belirleyici bir faktördür. SGK'ya göre erken emekli olmak isteyen kişiler şu yaşlardan birine ulaşmalıdır:

İlk olarak 46 yaşında emekli olabilirler.

Daha sonra 47 yaşında emekli olabilirler.

48 yaşında emekli olabilirler.

49 yaşında emekli olabilirler.

Son olarak 50 yaşında emekli olabilirler.

Bu yaşlar, farklı meslek grupları için farklılık gösterebilir ve ilgili mevzuata göre değişebilir.

2. Prim Günü Şartı:

Erken emeklilik hakkı için prim günü şartı da önemlidir. Bu, kişinin çalıştığı süre ve ödediği primlerle ilgilidir. Genellikle bu şartlar meslek gruplarına göre farklılık gösterir. Örneğin, maden işçileri için 1800 gün fiili hizmet süresi yeterli olabilirken, diğer işçiler için 3600 gün gerekebilir.

Erken Emeklilik Hakkından Faydalanabilen Meslekler

Erken emeklilik hakkından faydalanabilmek için belirli meslek gruplarına sahip olmak da gereklidir. Bu meslek grupları, kişinin iş şartlarının zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak belirlenmiştir. İşte Türkiye'de erken emeklilik hakkından faydalanabilen bazı meslek grupları:

1. Madencilik ve Yeraltı İşleri:

Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar, erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu meslek grubunda çalışanlar için 1800 gün fiili hizmet süresi yeterli olabilir.

2. Diğer Yıpratıcı İşler:

Diğer yıpratıcı işlerde çalışanlar da erken emeklilik hakkına sahip olabilirler. Bu grupta yer alan işler arasında cıva üretimi, demir ve çelik fabrikaları, asit üretimi yapan fabrikalar ve atölyeler gibi işler bulunmaktadır.

3. Kamu Güvenliği ve Savunma:

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Radyoaktif işlerde çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Polis, MİT gibi kamu güvenliği ve savunma ile ilgili görevlerde çalışanlar da erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

4. Basın ve Gazetecilik İşleri:

Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar, özellikle haber hizmetlerinde görev alanlar erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.

5. Kamu Görevlileri:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama organı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar da erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

6. Diğer Meslekler:

Ayrıca, kurşun ve arsenik işleri, su altında çalışma gerektiren işler, alüminyum fabrikaları, döküm fabrikaları, çimento fabrikaları, cam fabrika ve atölyeleri, kok fabrikaları, termik santraller, itfaiye ve yangın söndürme işleri, ihtiyat pilotları, diş tabipleri, eczacılar, tabipler, hemşireler, ebeler, hastabakıcı hemşireler, toplum sağlığı teknisyenleri gibi meslekler de erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.