SGK'dan az önce yeni müjde geldi! Sigorta girişi olanlara toplamda 29.000 TL ödeme var

Sigorta girişi olanlara toplamda 29.000 TL ödeme var- SGK'dan az önce yeni müjde geldi!- SGK tarafından sağlanan desteklerle birlikte, yeni doğum yapan vatandaşlara maddi yardım sunulmaktadır. Bu destekler, çalışanlar için sağlanan bir yardım olup, ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.

Sigortalılık Şartları ve Ödeme Tutarları

SGK tarafından yapılan destek ödemeleri, en az 90 gün süreyle sigortalı olan kişilere yöneliktir. 2023 yılında asgari ücret artışıyla birlikte, destek ödemelerinde bir artış gerçekleşmiş ve yeni tavan ile taban ödeme tutarları belirlenmiştir. Bu ödemeler, sigortalının gelirine ve sigortalılık süresine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Doğum Desteği

Çalışan annelere doğum sürecinde destek ödemeleri yapılmaktadır. Doğum izni süresince, anne adaylarına 112 gün boyunca ödeme yapılmaktadır. Doğum izni süresi genellikle doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenmektedir. Ayrıca, çalışan annelere günlük 1.5 saat süt izni verilmektedir. Çocuk sayısına bağlı olarak 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı da sağlanmaktadır. Doğum sürecinde çalışılmayan her gün için geçici iş göremezlik ödeneği de annelere sunuluyor.

Çalışma Süresi ve Ücret Desteği

Anne olanlara, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün boyunca yarım gün çalışma hakkı tanınmaktadır. Bu haktan evlat edinen anneler de yararlanabilmektedir. Çalışılan sürenin ücreti işveren tarafından karşılanırken, çalışılmayan sürenin ücreti İŞKUR tarafından brüt asgari ücret üzerinden ödenir.

E-Devlet Üzerinden Kontrol

Anne olan bir kişi, İŞKUR'dan ilk çocuğu için 9.932 TL ödeme alabilmektedir. Bu ödeme için sigortalılığın devam ettiği bir işyerinde çalışma şartı bulunmaktadır. Destek ödemeleri e-devlet üzerinden kontrol edilir.

Diğer Destek Ödemeleri

Yeni doğum yapan anneler için Aile Bakanlığı tarafından yeni doğum yardımı ödenirken, SGK tarafından da emzirme ödeneği verilir.