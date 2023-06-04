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SGK'dan açıklama tez geldi! Vatandaşlara mesaj geldi! 5 yıl içinde başvurana 8.240 TL hesabına yatırılacak

SGK, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yapmaya devam ederken, sigortalı vatandaşlara da bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği adı altında 2 bin 200 TL nakit destek ödemesi yapmaktadır.

SGK'dan açıklama tez geldi! Vatandaşlara mesaj geldi! 5 yıl içinde başvurana 8.240 TL hesabına yatırılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-06-2023 08:31

5 yıl içinde başvurana 8.240 TL hesabına yatırılacak. SGK'dan açıklama tez geldi! Vatandaşlara mesaj geldi- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik yapılan şahıs destek ödemeleri konusunda araştırmalar devam ederken, SGK tarafından yapılan flaş açıklamalar cenaze ödeneğiyle ilgili oldu. SGK, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yapmaya devam ederken, sigortalı vatandaşlara da bir defaya mahsus olmak üzere cenaze ödeneği adı altında 2 bin 200 TL nakit destek ödemesi yapmaktadır.

SGK, cenaze ödeneği için sigortalı kişilerin sırasıyla eşine, çocuğuna, anne-babasına veya kardeşine ödeme yapmaktadır. Ancak, cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığına dair belgelerin sunulması durumunda masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenmektedir.

Cenaze ödeneği için hak sahiplerinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile SGK'ya başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sırasında ayrıca dilekçe verilmesi zorunlu değildir. Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alan sigortalının ölümü durumunda hak sahiplerine verilmektedir. Ayrıca, en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmamaktadır.

5 yıl içinde başvurana 8.240 TL hesabına yatırılacak

SGK tarafından vatandaşlara ödenen cenaze ödeneği her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmaktadır. 2023 yılı için cenaze ödeneği miktarı 2.200 TL olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emeklilerin ölüm yardımı da kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2023-30.06.2023 dönemi için 8.240 TL olarak belirlenmiştir.

Cenaze ödeneği ile ilgili yapılan ödemelerin zaman aşımı süresi, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl olarak bilinmektedir.

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