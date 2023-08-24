SGK'dan 37.333 TL şipşak para alabilirsiniz! Yalnızca o dönem için ödeniyor! En az 112 gün koşulu bulunuyor!

Yalnızca o dönem için ödeniyor! En az 112 gün koşulu bulunuyor! SGK'dan 37.333 TL şipşak para alabilirsiniz- Doğum ödemesi, rapor ve iş görmezlik parası, annelere doğum öncesi ve sonrasında sağlanan destekler arasında yer almaktadır. Bu yardımlar, annelerin doğum sonrası dönemi daha kolay geçirmeleri ve maddi açıdan desteklenmeleri amacıyla sunulmaktadır. İşte bu yardımların detayları ve başvuru süreçleri:

Rapor ve İş Görmezlik Parası

Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 112 günlük (16 hafta) izin süresi hesaplanmaktadır. Eğer ikiz veya üçüz doğum gerçekleşmişse, bu süreye ek olarak 2 hafta daha izin hakkı verilmektedir. Annenin adına Ziraat Bankası hesabı açılmakta ve doğum izni sona erdikten sonra ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, başvuran kişiler PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilmektedirler.

Doğum Yardımı

Doğum yardımı, annelerin çalışma durumuna bakılmaksızın verilen bir destektir. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuktan itibaren 600 TL doğum yardımı ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterlidir. Başvuru sırasında doğum belgesi gibi gerekli evrakların da yanınızda bulunması önemlidir.

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği, kadının çalışıyor olması veya kendi işini yapması, eşinin çalışıyor olması gibi durumlarda alınabilen bir destektir. Bu ödeneğin tutarı her yıl yeniden belirlenmektedir. 2023 yılında emzirme ödeneği tutarı 520 TL olarak belirlenmiştir. Eğer kadın çalışmıyorsa, sigortalı eşine bu ödeme yapılmaktadır.

Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum yardımı programı, ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yapmış ailelere yönelik bir destektir. 0-2 yaş aralığındaki her çocuk için aylık 150 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yardım, ihtiyaç sahibi ailelere 2 yıl boyunca devam etmektedir.

Rapor ve İş Görmezlik Parası Hesaplama

Doğum izni gün sayısı, doğum öncesinde 8 hafta (56 gün) ve doğum sonrasında 8 hafta (56 gün) olmak üzere toplamda 112 gündür. Eğer çoklu gebelik söz konusu ise, izin süresine 14 gün eklenir ve en fazla 126 gün olur. 2023 yılında asgari ücretli bir annenin ödeneği aşağıdaki gibi hesaplanır:

Örneğin, günlük ücret = 447,15 TL, doğum izni parası = 33.387,3 TL

2023 yılı için brüt ücreti 15.000 TL olan bir annenin ödeneği hesaplandığında ise:

Örneğin, günlük ücret = 500 TL, doğum izni parası = 37.333,3 TL

Doğum Raporu İçin Gerekli Şartlar

Doğum parasını alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Doğumdan önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödemesi yapılmalıdır.

Doğum izni süresince (112 gün) işyerinde çalışılmamalıdır.

Kadının sigortalı olması gerekmektedir.

Bu şartlar doğrultusunda, doğum sonrası destek ödemeleri annelere maddi açıdan yardımcı olmaktadır. Bu yardımların hesaplanması ve alınması için belirli bir süreç izlenmelidir.