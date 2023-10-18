SGK'dan 14,5 milyon emekliye şok haber geldi: O kişilerin emekli aylıkları kesilmeye başlandı

Sağlık harcamalarından diğer ödemelere kadar birçok alanda hizmet veren SGK, son dönemde bütçe sorunlarıyla karşı karşıya gelmiştir. Emekli aylıkları gibi en yüksek gider kalemleri, artan nüfus ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nedeniyle artış gösterirken SGK'nın bütçesi daralmıştır. Bu daralma, SGK'nın özellikle haksız yere maaş alan kişilere yönelik denetimlerini sıkılaştırmasına ve ihbarları daha titizlikle incelemesine neden olmuştur.

SGK'nın geliri, çalışanlar adına yatırılan sigorta primleri üzerinden oluşur. Ancak SGK'nın gider kalemleri bir hayli fazladır. En büyük gider kalemi emekli aylıklarıdır. Emekli maaşı alan kişi sayısı, EYT düzenlemesi sonucu yaklaşık 2 milyon kişi artmıştır. Bu da SGK'nın bütçesini zorlamıştır. Bütçe ile yapılması gereken aylık ödemeler arasında dengeyi sağlamak zorlaşmıştır. Bu nedenle SGK, haksız yere maaş alanlara karşı denetimlerini artırmıştır.

Sahte Boşanma ve Haksız Emekli Maaşları

SGK'dan haksız yere emekli aylığı alan kişiler arasında sahte boşanma olayları oldukça yaygındır. Özellikle kadınlar, vefat etmiş anne ve babalarından kalan aylıkları alabilmek adına sahte boşanma yoluna gitmektedirler. Bu durumda kadınlar, kağıt üstünde eşlerinden boşandıklarını gösterirler, ancak resmiyette hala boşanmamış bir eşi ile aile birliği içerisinde yaşamaya devam ederler. Böylece kadınlar, anne ya da babalarından emekli aylığı almaya devam ederler.

Bu durum, SGK'nın ödemesi gerekmeyen emekli aylıklarının ödenmesine ve SGK'nın zarara uğramasına neden olur. SGK, bu tür sahte boşanmaları tespit ederek haksız yere maaş alan kişilere yasal işlem yapar.

SGK'nın Yasal İşlemleri

SGK, sahte boşanma ile haksız yere emekli aylığı alan kişilere karşı yasal işlemler yapar. Bu kişilere tespit edildikten sonra, almış oldukları tüm emekli maaşlarını yasal faizi ile birlikte taksitsiz bir şekilde geri isteme hakkına sahiptir. Bu da sahte boşanma ile elde edilen aylıkların geri alınmasını sağlar.

Anne ve Çocuklar Arasındaki Hak Paylaşımı

SGK mevzuatına göre, ölen bir emeklinin aylığının yüzde 75'i eşine kalmaktadır. Eğer vefat eden emeklinin aylık alma şartlarını taşıyan çocukları varsa, yüzde 75'lik kısmın yüzde 25'i çocuklara verilir. Bu durumda annenin alacağı aylık miktarı düşer. Ancak sahte boşanma ile emekli aylığı almaya devam eden kadınlar, anne ve babalarından kalan aylıkları almaya devam ederler.

SGK Denetimlerinin Artması

SGK'nın bütçe sorunları ve haksız yere ödemelerin artışı, denetimleri artırmasına neden olmuştur. SGK, sahte boşanma gibi yöntemlerle maaş alan kişilere karşı daha titiz bir şekilde inceleme yapmaktadır. Bu denetimler, yasalara uygun olmayan emekli aylığı alımını engellemek ve SGK'nın kaynaklarını korumak amacını taşır.

SGK, sahte boşanma ile emekli aylığı alan kişilere yasal işlemler yapmakla kalmaz, aynı zamanda toplumda bilincin artırılması için de çalışmalar yürütür. Vatandaşların sahte boşanma gibi haksız yollarla emekli aylığı almalarını engellemek için bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenir.

Emekli Maaşı Hakkının Korunması

Emekli maaşı, emeklilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemlidir. Ancak bu hakkın kötüye kullanılması veya haksız yere alınması, diğer emeklilere haksızlık oluşturur. SGK'nın sahte boşanma ve benzeri yöntemlerle emekli aylığı almaya çalışan kişilere karşı mücadelesi, emekli maaşı hakkının korunmasını sağlar.

Sahte boşanma gibi yöntemlerle emekli aylığı almaya çalışan kişiler, yasal işlem ve geri ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalırlar. Bu, bu tür uygulamaların caydırılmasına yardımcı olur.

SGK'nın bütçe sorunları ve haksız yere emekli maaşı alan kişilere yönelik denetimleri Türkiye'de önemli bir konudur. Sahte boşanma gibi yöntemlerle emekli aylığı almaya çalışan kişilere karşı yapılan denetimler, SGK'nın sürdürülebilirliğini ve bütçesini koruma amacını taşır. Bu nedenle sahte boşanma ile emekli aylığı almaya çalışan kişilere yasal işlemler yapılması önemlidir.