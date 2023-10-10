SGK ve Bağ-Kur emeklisine 17-25-28 Ekim’de DEV destek ödemesi! Az önce açıklama ajanslara düştü!

Az önce açıklama ajanslara düştü! SGK ve Bağ-Kur emeklisine 17-25-28 Ekim’de DEV destek ödemesi- Emekli maaşı ödeme takvimi, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konuydu ve sonunda açıklandı. Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi olarak duyuruldu. Bu haberi bekleyen emekliler için büyük bir sevinç kaynağı olan ödeme tarihleri netleşti. İşte detaylar:

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Ekim ayı emekli maaşı ödemeleri, 17-25 ve 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde emekli maaşı alacak olan milyonlarca emekli, bu müjdeli haberi beklerken nihayet sevinçle karşıladılar. Özellikle ekim ayının 17'si, 25'si ve 28'İ, emekliler için özel bir anlam taşıyacak ve maaşlarını alacakları günleri işaret ediyor.

Saatin 11 olduğu bir açıklama ile duyurulan bu tarihler, emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek. Emeklilik dönemi, çalışma hayatının sonunda emek veren bireyler için önemli bir dönemdir ve bu ödemeler, emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olur.

Banka Promosyonları Devam Ediyor

Emekli maaşı alan yaklaşık 16 milyon vatandaş için sürpriz bir haber daha var. Bankalar, emekli maaşı alan müşterilere özel promosyonlar sunuyorlar. Bu promosyonlar, emeklilerin ekonomik durumlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bankaların sunmuş olduğu bu promosyonlar, emekliler için ek bir gelir kaynağı sağlıyor. Promosyonlar genellikle emeklinin maaşının belirli bir oranı üzerinden hesaplanır ve emeklinin hesabına yatırılır. Bazı bankalar, emekli maaşı alan müşterilerine 10.000 TL'ye kadar ödeme desteği sunuyorlar.

Maaş Ödeme Detayları ve İstisnai Durumlar

Emekli maaşı ödemeleri, genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenir. Ancak bazı istisnai durumlarda ödeme tarihlerinde değişiklikler yaşanabilir. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri ve detayları:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar, ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar, ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar, ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar, ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar, ayın 21'sinde emekli maaşlarını alır.

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar, ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar, ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar, ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar, ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar, ayın 26'sında maaşlarını alır.

Bağ-Kur emeklileri için ise ödeme tarihleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar, ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar, ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar, ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar, her ayın 28'inde emekli maaşlarını alır.

Ancak unutulmaması gereken bir detay var; ödeme tarihleri, resmi tatil veya hafta sonuna denk geldiğinde, ödeme bir sonraki iş gününe ertelenebilir. Bu nedenle emekli vatandaşlarımız, ödeme tarihlerini önceden kontrol etmekte fayda var. Emekli maaşı ödemeleri, emeklilerin ekonomik planlamalarını yapabilmeleri için büyük bir önem taşır.

Bu özel dönemde, emekli vatandaşlarımızın ödemelerini zamanında alabilmeleri için resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir. Emeklilik, çalışma hayatının sonunda emek veren bireylerin hak ettiği bir dönemdir ve bu dönemi daha rahat geçirmek, emeklilerin hakkıdır.