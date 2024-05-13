SGK Uzmanı Özgür Kaya Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biri olan Özgür Kaya, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. 1972 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde doğan Kaya, bilgi ve deneyimleriyle pek çok kişiye ışık tutmuş, yaşamını yitirdiği haberini sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştur.

Kariyerinin Başlangıcı ve Eğitimi

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.

Sosyal Güvenlik Alanındaki Başarıları

Kısa süreli eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Kaya, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Son olarak, Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.