SGK Uzmanı Özgür Kaya Hayatını Kaybetti

SGK Uzmanı Özgür Kaya Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-05-2024 09:55

Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki önemli isimlerinden biri olan Özgür Kaya, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. 1972 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde doğan Kaya, bilgi ve deneyimleriyle pek çok kişiye ışık tutmuş, yaşamını yitirdiği haberini sevenlerini derin bir üzüntüye boğmuştur.

Kariyerinin Başlangıcı ve Eğitimi

Özgür Kaya, ilkokul ve ortaokulu Çavdarhisar ilçesinde tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getirmek üzere eğitimine ara vermiştir. Askerlik sonrasında çalışma hayatına atılan Kaya, aynı zamanda eğitimine devam etmek için Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolmuştur. Eğitimini sürdürürken özel bir şirkette sosyal işler ve personel departmanında çalışarak deneyim kazanmıştır.

Sosyal Güvenlik Alanındaki Başarıları

Kısa süreli eğitimlerle kendini sürekli geliştiren Kaya, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında çeşitli hocalardan eğitimler almıştır. Son olarak, Sn. Ali Tezel'in koordinatörlüğünde düzenlenen kapsamlı Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak Sosyal Güvenlik Uzmanı unvanını kazanmıştır.

Benzer Haberler
YARDIM PARASI Ödemeleri Başladı! 3000 TL ve 6000 TL Arasında TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme! YARDIM PARASI Ödemeleri Başladı! 3000 TL ve 6000 TL Arasında TC Kimlik Numarasına Göre Ödeme!
Yapı Kredi Bankası ve 4 BANKA Kolları Sıvadı! Emeklilere 13.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verilecek! Yapı Kredi Bankası ve 4 BANKA Kolları Sıvadı! Emeklilere 13.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Verilecek!
SGK'dan Devrim Niteliğinde Emeklilik Müjdesi: Erken Emeklilik İmkanı Kapıda SGK'dan Devrim Niteliğinde Emeklilik Müjdesi: Erken Emeklilik İmkanı Kapıda
PTT'den 15 Mayıs Sonrasında Nakit Ödeme! Dar Gelirli Ailelere Müjdeler Verildi! PTT'den 15 Mayıs Sonrasında Nakit Ödeme! Dar Gelirli Ailelere Müjdeler Verildi!
Akbank belirli kriterlere uygun olan TC vatandaşlarına ödeme yapacak, 19000 TL ödeme verilecek! Akbank belirli kriterlere uygun olan TC vatandaşlarına ödeme yapacak, 19000 TL ödeme verilecek!
QNB Finansbank anında kredi hizmeti devam edecek! QNB Finansbank kredi kampanyası 100.000 TL ödeme verilecek! QNB Finansbank anında kredi hizmeti devam edecek! QNB Finansbank kredi kampanyası 100.000 TL ödeme verilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Mine Tugay'ın havuz keyfi
  • 09-05-2024 17:47

Mine Tugay'ın havuz keyfi

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!

Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!
  • 09-05-2024 11:28

Demet Özdemir: Kendimle gurur duyuyorum!

TEB Bankası ve 2 Dev Kamu Bankası Açıkladı! Emeklilere 50.000 TL’ye Kadar Hemen Ödeme!
  • 11-05-2024 13:05

TEB Bankası ve 2 Dev Kamu Bankası Açıkladı! Emeklilere 50.000 TL’ye Kadar Hemen Ödeme!

Ziraat bankası ve 2 Kamu bankası açıklama yaptı! 7-17 Mayıs arasında 15000 TL ATM'den ödenecek
  • 06-05-2024 19:57

Ziraat bankası ve 2 Kamu bankası açıklama yaptı! 7-17 Mayıs arasında 15000 TL ATM'den ödenecek