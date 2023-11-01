SGK uzmanı Kasım müjdesini verdi: EYT sonrası yeni düzenleme! Emekli olmayı bekleyenler için tarih vererek duyurdu

Emekliliğini bekleyen milyonlarca vatandaş için bu açıklama büyük önem taşıyor.

EYT Sonrası Yeni Düzenlemeler Geliyor

Geçtiğimiz sene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında, emeklilik bekleyen vatandaşlar için yeni bir gelişme yaşanacak. Bu düzenleme ile emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülerek milyonlarca kişiye umut kapıları aralanacak.

BAĞ-KUR Emeklilik Süresi Düşüyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklamalara göre, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte BAĞ-KUR emeklilik süresi ile ilgili önemli bir yasal düzenleme gündeme gelecek. Bu düzenleme ile BAĞ-KUR prim gün sayısının 9000'den 7200 güne düşeceği haberleri milyonlarca vatandaş için büyük bir beklenti yaratmış durumda.

Kimleri Kapsayacak?

Bağ-Kur'da erkeklerin 9000 gün prim ödemesi gerekiyordu. Yapılacak düzenleme ile bu sayı 7200 güne düşürülecek. Peki, kimler bu düzenlemeden faydalanabilecek? İşte bazı detaylar:

Şirket ortakları

Şahıs işletmeleri sahipleri

Basit usul işletmeler

İsteğe Bağlı prim ödeyenler

Yurtdışı borçlanması yapanlar

Ancak, bu düzenlemenin hangi grupları kapsayacağı henüz netlik kazanmış değil. Yasa teklifi Meclis'e geldiğinde daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

BAĞ-KUR emeklilik süresinin düşmesi, emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş için umut verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi ve kimleri kapsayacağı konusundaki netlik, gelecekteki emeklilik planlarını etkileyecek önemli bir adım olacak. Bu düzenleme, emeklilik bekleyen vatandaşlar için yakından takip edilen bir konu olarak gündemi meşgul etmeye devam edecek.