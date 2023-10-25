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SGK uzmanı emeklilere karalar bağlattı! Yılbaşında yapılacak zammı açıkladı, en düşük emekli maaşı rakamı verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan zammı değerlendirdi.

SGK uzmanı emeklilere karalar bağlattı! Yılbaşında yapılacak zammı açıkladı, en düşük emekli maaşı rakamı verdi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 12:21

Emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların nasıl değişeceğini ve bu değişikliklerin emeklilerin maaşları üzerindeki etkisini açıkladı. Özgür Erdursun, "Eğer Ocak ayında emekli maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 50 zam yapılırsa, aylık maaşı 5.000 TL olan ve 7.500 TL'ye tamamlanan bir emekli, 2024 yılında da aynı maaşı almaya devam eder," dedi.

SGK Uzmanından Emeklilere Zam Açıklaması

Emeklilere 2024 yılında ne kadar zam yapılacağı konusunda meraklar sürerken, SGK Uzmanı Erdursun bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, "Eğer Ocak ayında emeklilere toplamda yüzde 50 zam yapılırsa, bu durumda emekli maaşlarındaki artış katsayısı da yüzde 50 artar. Bu katsayı değişmez, sabit kalır," şeklinde konuştu.

Ayrıca Erdursun, enflasyonun emekli maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici bir faktör olduğunu belirtti. "Enflasyon ne kadar yüksek olursa, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da o kadar yüksek olacaktır," dedi.

Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla da emeklilere yönelik zam oranını değerlendirdi. Paylaşımında, "Eğer Ocak ayında emeklilere Enflasyon farkıyla birlikte toplamda %50 zam yapılırsa, aylık maaşı 5.000 TL olan ve 7.500 TL'ye tamamlanan bir emekli, 2024 yılında da aynı maaşı almaya devam eder," ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam, emeklilerin hayat standartlarına doğrudan etki edecek bir konu. Bu nedenle, SGK uzmanlarının ve yetkililerinin bu konudaki açıklamaları büyük bir merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağına dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam, onların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir konudur. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Emekliler, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Emekliler için maaş zammı, hayatlarını doğrudan etkileyen bir konudur. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeler büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı, emeklilerin hayat standartlarını doğrudan etkileyen bir konudur. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Emekliler, maaşlarına yapılacak olan zammı merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Emekliler için maaş zammı, hayatlarını doğrudan etkileyen bir konudur. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeler büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

 

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