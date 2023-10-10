SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı! 1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek

1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek! SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı- Bu değişiklikle birlikte yaş şartı kaldırıldı ve erken emeklilik müjdesi verildi. Ancak, yasal düzenlemenin ardından, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girmekten kaçanlar büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bazı kişiler için emeklilik hedefine ulaşmak için 17 yıl daha çalışma gerekecekti. Bu noktada, bu kişiler EMADDER (Emeklilikte Adalet Derneği) çatısı altında bir araya gelerek kademeli emeklilik mücadelesi başlattılar.

EMADDER Kademeli Emeklilik

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giriş yapan kişiler için SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamalara göre, kademeli emeklilik konusu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasi gündeme gelebilir. Türkiye'de genel seçimler beş yılda bir düzenlenir ve son genel seçim Mayıs ayında yapıldı. Bir sonraki genel seçim ise 2028 yılında gerçekleşecek.

1999 Sonrası İstenen Emeklilik Şartları

İşte EMADDER tarafından önerilen kademeli emeklilik tablosunun bir özeti:

2008 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 49, erkekler için 51.

Toplam prim günü şartı: 6925.

2009 ve Sonrası İşe Giriş Yapanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 50, erkekler için 52.

Toplam prim günü şartı: 7000.

Kısmi Emeklilik:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 50, erkekler için 52.

Toplam prim günü şartı: 4500.

2000 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 43, erkekler için 45.

Toplam prim günü şartı: 6250.

2001 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 43, erkekler için 45.

Toplam prim günü şartı: 6325.

2002 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 43, erkekler için 45.

Toplam prim günü şartı: 6400.

2003 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 44, erkekler için 46.

Toplam prim günü şartı: 6475.

2004 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 45, erkekler için 47.

Toplam prim günü şartı: 6550.

2005 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 46, erkekler için 48.

Toplam prim günü şartı: 6625.

2006 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 47, erkekler için 49.

Toplam prim günü şartı: 6775.

2007 İşe Giriş Tarihi Olanlar İçin:

Kadınlar için emeklilik yaş şartı: 48, erkekler için 50.

Toplam prim günü şartı: 6850.

2008 yılından önce işe girenler için normal emeklilik yaş şartı kadınlar için 58, erkekler için 60 iken, 2008'den sonra işe girenler için bu şartlar daha da ağırlaşıyor. Bu nedenle kademeli emeklilik düzenlemesi, tüm çalışanlar için büyük önem taşıyor.