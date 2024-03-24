SGK Üzerinden Emekli Maaşlarını Alanlara Süper MÜJDE! Listede Adı Olanlar, 18000 TL Ödeme Alıyor! 

SGK Üzerinden Emekli Maaşlarını Alanlara Süper MÜJDE! Listede Adı Olanlar, 18000 TL Ödeme Alıyor! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2024 23:29

Emekli maaşlarını SGK üzerinden alanlar için yeni bir duyuru yapıldı. Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için başlatılan 18000 TL nakit kredi, devlet destekli olarak kamu bankaları tarafından ödenecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 18000 TL'ye kadar nakit kredi alabilecek ve bu kredileri hesaplara hemen atabileceksiniz. Acil para ihtiyacı olan herkes emekli maaşlarını aldığı banka üzerinden 7 gün 24 saat, İnternet bankacılığını kullanarak da bu kredileri alabileceklerdir. Dilerseniz şimdi hangi bankalar nasıl kredi ödemesi yapıyor buna bakalım...

ZİRAAT BANKASI 

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat bankası, emekli müşterilerin en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Emekli maaş hesaplarına göre verilecek bu nakit ödemeler, uygun faizlerle hemen aynı gün içinde kişilerin hesaplarına yatıyor. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle verilecek olan bu ödemelerde nakit kredi almak için başvurunuzu hesaba atabileceksiniz. Ziraat Bankası uygun faizlerle kredi almak istiyorsanız banka müşterisi olmanız gerekmektedir. Başvuruları banka şubelerinden ve internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. 

VAKIFBANK VE HALKBANK 

Ziraat Bankası gibi Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank ve Halkbank'ta kredi alacak kişilere destek vereceğini açıkladı. Banka hesabı olan herkes bu kredilerden yararlanabilecektir ve nakit kredileri kullanabileceklerdir. 2 kamu bankası hesabı olan emekliler 36 ay vadeye kadar 18000 TL ödeme alabileceklerdir. Başvurunuzu banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. 

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