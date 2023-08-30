SGK taze taze açıkladı! 4A, 4B veya 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor!

4A, 4B veya 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor! SGK taze taze açıkladı- Özellikle doğum yapmış olan anneler, emeklilik sürelerini toplam 6 yıl daha erken tamamlayarak emekli olma fırsatına sahiptirler. Doğum borçlanması sayesinde, bir kadın hem doğumdan önce hem de doğum sonrası sigortalı olarak çalıştığı işte dinlenme izni kullanma hakkına sahiptir. Bu süreç içerisinde her bir çocuk için kadına 2 yıl daha erken emeklilik hakkı tanınmaktadır.

Doğum Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Kadının sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi gerekmektedir.

Doğumdan önce sigorta başlangıcı olması gerekmektedir. Bu durum, kamu personeli veya kendi iş yerlerinde çalışan kadınlar için geçerlidir ve sigortalı durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Doğum sonrası dönemde kadın adına prim ödemesi yapılmamış olmalıdır.

Borçlanma süresi boyunca çocuğun yaşaması şarttır.

Staj dönemi için yapılan sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli kabul edilmemektedir. Borçlanma işleminden sonra hesaplama yapılırken bu tarih temel alınır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamuda görev alanlar, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) sigorta primleri genel müdürlüğünün Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na resmi bir borçlanma dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabilirler. Bu süreçte, kadının iş yerinden belge alması gerekmemektedir. Nüfus cüzdanı gibi kimlik belgeleriyle birlikte doğum borçlanması talebi rahatça iletilir.