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SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye Ocak ayından önce ara zam yapılacak mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş, bu yılın başından beri bekledikleri emekli ikramiyesi ve ara zam haberleri için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye Ocak ayından önce ara zam yapılacak mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 12:19

Özellikle Ekim ayının başlaması ve Meclis'in toplanması, emekli vatandaşlar arasında bu konudaki gelişmeleri merak etmeye başlamalarına neden oldu. Bu merakın doruk noktasına ulaşmasıyla birlikte, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı son kabine toplantısında, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak emekli vatandaşlara verilmesi planlanan 5.000 TL'lik ikramiye konusu gündeme geldi. Bu özel ikramiyenin nasıl dağıtılacağı ve kimlere verileceği toplantıda ele alındı.

Ancak, bir diğer önemli konu da emekli vatandaşların ara zam beklentileriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. İlk Kabine toplantısından sonra emekli memurlarımıza yeni müjdemizi açıklayacağız." şeklindeki ifadelerle bu konu üzerinde durulacağına dikkat çekmişti.

Ara Zam Beklentileri

Ancak, toplantı sonrası yapılan açıklamalar arasında, emekli vatandaşlar için ara zamın şu an gündemde olmadığına dair bilgiler yer aldı. Halk TV yazarı Olcay Aydilek, Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan heyetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla verilecek ikramiye için çalışmalar yürüttüğünü ancak ara zamın bu aşamada gündemde olmadığını iddia etti.

Aydilek ayrıca, iktidarın doğalgaz, elektrik ve diğer devlet hizmetlerine zam yapmayı seçim sonrasına kadar ertelemesi gerektiğini öne sürdü. Ayrıca, ev sahibi olmak isteyenlere düşük faizlerle konut kredisi verilmesi gibi bir hamlenin de gündeme gelebileceğini belirtti. Sonuç olarak, iktidarın ekonomik politikalarının ve vatandaşlara yönelik ikna stratejilerinin ekonomik durum ve seçim sonuçlarına göre şekilleneceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı kabine toplantısının ardından, emekli ikramiyesi konusunda net bir açıklama geldi. Ancak, ara zam konusu şu an için gündemde değil gibi görünüyor. Emekli vatandaşlar, bu gelişmeleri yakından takip ederken, iktidarın ekonomik politikalarının gelecekteki yönünü merakla beklemeye devam edecekler. 

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