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SGK-SSK ve Bağ-Kur'lular öğrenince mest oldu: 33.387 TL toplu para veriliyor!

Türkiye'de annelere yönelik bir dizi önemli destek sunuluyor. Bu destekler arasında doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği bulunuyor.

SGK-SSK ve Bağ-Kur'lular öğrenince mest oldu: 33.387 TL toplu para veriliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 11:22

Bu yardımlar, çalışan anneler için ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlıyor.

Doğum İzin Parası: Anne ve Bebek İçin Önemli Bir Destek

Doğum izin parası, annelerin doğum sürecinde mali destek alabilmelerini sağlayan önemli bir yardımdır. Bu destek, doğum öncesi ve sonrasını kapsayan toplam 112 günlük izin süresi için verilir. Ödenecek tutar, annenin son bir yıl içindeki ortalama kazancına göre hesaplanır. Asgari ücretle çalışan anneler için bu ödeme, asgari ücretin altında olamaz.

Başvuru Şartları ve Hesaplama

Doğum izin parası için başvuru yapabilmek için, son bir yıl içinde en az 90 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir. Ödenek, annenin son bir yıl içindeki kazanç ortalaması üzerinden hesaplanır. .

Kimler Yararlanabilir?

Doğum izin parasından, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları, Ceza İnfaz Kurumları ve tutukevlerinde çalışanlar, yurtdışında çalışan Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlar yararlanabilir. Ayrıca, ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışan analık sigortası sahipleri de bu destekten faydalanabilir.

Çocuk Yardımı ve Emzirme Ödeneği

Doğum izin parasının yanı sıra, annelere sunulan çocuk yardımı ve emzirme ödeneği de bulunuyor. Çocuk yardımı, çocuğun doğumundan itibaren alınabilen bir destektir. Emzirme ödeneği ise, doğum sonrası ilk altı ay içinde emziren annelere verilir.

Bu destekler, annelerin ve bebeklerin sağlıklı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Sağlıklı anneler ve bebekler, toplumun geleceği için büyük önem taşıyor. Türkiye'de annelere ve bebeklere sunulan bu destekler, daha sağlıklı ve mutlu bir toplum yapısına katkı sağlıyor ve ülkenin geleceğini şekillendiren önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

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