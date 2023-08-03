SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi! SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelecek yılın Ocak ayı zammına dair ipucunu verecek olan ilk verileri 3 Ağustos'ta kamuoyu ile paylaşacak. Bu veri, hem memur maaşlarını hem de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını etkileyecek önemli bir referans niteliği taşıyor.

Temmuz Ayı Düzenlemesi ve Emekli Maaşları

Son dönemde gerçekleştirilen Temmuz ayı düzenlemesi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren maaş hesapları ve ek ödeme detaylarını açıklığa kavuşturdu. Bu düzenleme sonucunda, tüm emeklilere yüzde 25 oranında zam yapıldı ve maaş ödemeleri gerçekleştirildi.

Temmuz Enflasyon Oranı ve Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. TÜFE oranı, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü kamuoyuna duyurulacak. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleşen beklenti anketine göre, temmuz ayı enflasyon tahmini ortalaması yüzde 9,07 olarak belirlendi. En düşük beklenti yüzde 7,50, en yüksek beklenti ise yüzde 10,60 aralığında yer alıyor.

Bu beklentilere göre, bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 47,27'ye yükselebileceği hesaplanıyor.

2023 ve İleriki Yıllar İçin Enflasyon Tahminleri

2023 yılı sonu için ekonomistlerin enflasyon beklentisi, temmuz ayında yüzde 42,07'den yüzde 61,01'e yükseldi. 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 58, 2024 yılı sonu enflasyonu yüzde 33, 2025 yılı sonu enflasyonu ise yüzde 15 olarak tahmin ediliyor.

Kök Maaş ve Emekli Maaşlarının Hesaplanması

Emekliler, ocak ve temmuz aylarında maaşlarını zamlı olarak alırlar. Bu zamlar, önceki 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenir. Bu maaşlara "kök maaş" denir ve emeklinin ilk emekli olduğu tarihte bağlanan maaşı ifade eder.

Örneğin, yüzde 25 zam uygulanan en düşük emekli aylığı olan 7.500 TL için yeni maaş 9.375 TL olur.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Maaş Hesaplamaları

Bu düzenlemeler, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Örneğin, mevcut maaşı 7.500 TL olan bir SSK emeklisi için yüzde 31,92 zamlı maaş 9.894 TL olurken, 8.200 TL olan maaş için zamlı maaş 10.817 TL olarak hesaplanmaktadır.