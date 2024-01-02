SGK Sözleşmeli Personel Alıyor: Yüksek Maaşlı, KPSS Puanlı Alımlar Başladı! (2024)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, KPSS (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3) puan sırasına göre gerçekleştirilecek.

Hangi Pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Alınacak?

SGK’nın yapacağı bu alım kapsamında toplam 46 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu personellerin 34’ü Programcı, 12’si ise Çözümleyici pozisyonları için alınacak.

Başvuru İçin Aranan Genel Şartlar

Adaylarda aranan genel şartlar ise şu şekilde:

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

Müracaat tarihi itibariyle SGK’dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

KPSS (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

YDS/e-YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya ÖSYM tarafından kabul edilen dil yeterliliğine sahip diğer belgelere sahip olmak veya İngilizce dilinde öğretim yapan bir üniversiteden lisans düzeyinde mezun olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışırken son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak.

Başvuru Süreci ve Son Tarihi

Başvurular, 29 Aralık 2023 ile 12 Ocak 2024 tarihleri arasında E-Devlet Kapısı üzerinde SGK/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) web sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruların posta veya kargo yoluyla yapılmayacağına dikkat çekilmiştir.

Son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 olarak belirlenmiş olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu alım, SGK bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personeller için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, başvuru sürecine ve aranan şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu pozisyonlar için uygun adaylar arasından seçim yapılacak ve başarılı adaylar SGK bünyesinde görev alacaklardır.