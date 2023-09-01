Advert

SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl...

Emeklilik, birçok insan için yaşamın önemli bir dönemidir ve bu nedenle emeklilikle ilgili her haber büyük bir heyecana neden olabilir.

SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun! Son 3,5 yıl...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-09-2023 13:57

Son 3,5 yıl... SGK sigortası bu tarihten önce olanlara Eylül müjdesi! Bugün dilekçe verin emekli olun- Emeklilik, birçok insan için yaşamın önemli bir dönemidir ve bu nedenle emeklilikle ilgili her haber büyük bir heyecana neden olabilir. Sosyal medyada dolaşan son haberlere göre, belirli şartları yerine getiren kişiler, emeklilik yaşını 8 yıl önceye çekme hakkına sahip olabilirler. Peki, bu şartlar nelerdir? İşte detaylar!

Bağ-Kur Kaydı ve Sigortalılık

Örneğin, 2000 yılından önce işyeri açmış ancak henüz Bağ-Kur kaydı yaptırmamış bir kişi, geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede maddi zorluklar nedeniyle kayıt olamamış kişiler, geriye dönük olarak prim borçlanması yaparak emeklerinin karşılığını alabilirler. Peki, bu durumda hizmet birleştirmesi yapılabilecek mi? İşte tüm detaylar!

Hizmet Birleştirmesi: Emeklilik İçin Önemli Bir Adım

Emekli olabilmek için her gün oldukça önemlidir ve bu nedenle insanlar farklı kurumlarda çalıştıkları hizmetleri birleştirme imkanına sahiptirler. Bu sayede çalışanlar, bütün primlerini bir araya getirerek prim gün sayılarını tamamlayabilirler. Ayrıca, şartları sağlayan kişilerin doğum ve askerlik günleri de borçlandırılarak prim gününe dahil edilir. Böylece çalışanların erken emekli olma şansları artar.

Hizmet birleştirme işlemleri, emeklilik ödeneği açısından da önemlidir. Bu işlem, emekli olduğunuzda alacağınız maaşı yükseltme şansı sunar. Hizmet birleştirmesinden faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurumlarına başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bu sayede hizmet birleştirmesi, emeklilik sürecinizi olumlu yönde etkileyebilir.

Son 3,5 Yılın Önemi

Emeklilik maaşı ve hangi kurumdan emekli olunacağı genellikle son 3 yıl boyunca çalışılan kuruma göre belirlenir. Bu nedenle emeklilik yaşına yaklaştığınızda çalıştığınız kurumu değiştirmenin, ileride alacağınız maaşı ve diğer avantajları nasıl etkileyebileceğini düşünmelisiniz. Hizmet birleştirmesi yapılması, bu durumu etkilemez.

Emeklilik sandığı gibi kurumlar, genellikle daha iyi fırsatlar sunarlar. Ayrıca, son yıllarda ödenen prim miktarının yüksek olması, alacağınız emekli maaşını artırabilir. SGK'ya bildirilen kazancın yükseltilmesi, ikinci bir işte çalışarak ek prim ödemesi yapmak gibi seçenekler de mevcuttur. Bu, emeklilik ödeneği konusunda önemli bir avantaj sunar.

Emeklilik hakkı, herkes için büyük bir öneme sahiptir ve bu hakları en iyi şekilde değerlendirmek için gereken adımların atılması önemlidir. Bu nedenle emeklilikle ilgili her türlü bilgiyi doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenmek, geleceğe daha güvenle bakmanızı sağlayacaktır.

Benzer Haberler
ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak! ATM'den para çekerden bunu yapan çıra gibi yanar! Elde avuçta ne varsa hepsi sıfırlanacak!
Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler
Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek Eylül'ün ilk müjdesi geldi! Maaşlara ek 1500 TL 12 ay boyunca ödenecek
iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı iPhone 15 Pro Max bekleyenlere ŞOK haber! Rafa Kaldırıldı
Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü! Carrefour'dan babalar gibi indirim! BİM-A101 ve ŞOK markete kapak olsun! 173,50 TL yerine 119,90 TL'ye düştü!
Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak Otomobil sahiplerine ilaç gibi haber! Akaryakıta bu kez zam değil indirim geldi: Depoları fullerken yüzlerce TL cebinize kalacak
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor