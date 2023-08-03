SGK müdürü bugün açıkladı: 180 günden fazla çalıştıysanız dikkat! En az 91.200 TL alacaksınız!

En az 91.200 TL alacaksınız! SGK müdürü bugün açıkladı: 180 günden fazla çalıştıysanız dikkat- Bir şirket, mahkeme sonucunda işe iade hakkını kullanmak istemezse, bu durumda işçinin tazminat hakkı devreye girer. Basitçe söylemek gerekirse, işten çıkarılan bir işçi, işe iade hakkını kullanmazsa, 8 maaşa kadar tazminat alma hakkına sahiptir.

İşçinin En Az 6 Ay Çalışmış Olması Gerekmektedir

İşçinin, çalıştığı işyerinde en az 6 ay boyunca çalışmış olması gerekmektedir. İşçi, aynı işyerinde işe başladığı tarihten itibaren 6 takvim ayını doldurmuş olmalıdır. Eğer deneme süresi gibi bir dönem varsa, bu süre de 6 aylık süre içerisinde değerlendirilir.

İşyerinde En Az 30 İşçinin Çalışıyor Olması Gerekmektedir

İşçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçi bulunmalıdır. Eğer işverenin birden fazla işletmesi varsa, tüm işletmelerde çalışan toplam işçi sayısı dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir bankanın tek bir şubesinde 10 işçi çalışıyorsa bile, tüm şubelerdeki toplam işçi sayısı 30 veya daha fazlaysa işçi güvence hakkına sahip olur.

İşten Çıkarılmanın Sebepsiz Olması Gerekmektedir

İşveren, işten çıkarılma işlemini yasal bir sebep olmaksızın gerçekleştirmemelidir. Kavga etmek, kurallara uymamak gibi nedenlerle işçinin çıkarılması hukuki değildir. İşten çıkarılmanın haklı bir gerekçeye dayandırılması gerekmektedir.

İşe İade Hakkı Kullanım Süreci

Yukarıdaki şartlar yerine geldiğinde, işten çıkarılan işçi için 30 günlük süre başlar. Bu süre içinde işçinin arabulucuya başvurarak işe geri dönüş talep etmesi gerekmektedir. Ancak, bu 30 günlük süre son derece önemlidir ve dikkatlice takip edilmelidir. Eğer süre kaçırılırsa, işten çıkarılma hükümsüz kabul edilir ve dava açma hakkı sona erer. Arabulucu sürecinde sonuç alınamazsa, işçi 2 haftalık bir süre içerisinde iş mahkemesine dava açmalıdır.

Tazminat ve İşe İade Kararı

Mahkeme işe geri dönüş kararı verdiğinde, işçinin çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 maaşa kadar tazminat ödenmesine karar verebilir. Ayrıca, işverenin tekrar işe başlatmaması durumunda da işçiye tazminat ödenir. Bu tazminat miktarı en fazla 8 maaş olabilir.

Davanın sonuçlanmasının ardından işçinin, 10 gün içerisinde işverene yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. İşveren, bu başvurudan sonra bir ay içerisinde işçiyi tekrar işe başlatmak zorundadır. Eğer bu yapılmazsa, mahkemenin belirlediği tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.