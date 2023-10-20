SGK memur alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları belli oldu! Boş kontenjan kaldı mı?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi web sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yukarıda verilen linki kullanarak yerleştirme sonuçlarını kontrol etmek ve öğrenmek mümkündür. Bu sonuçlar, söz konusu pozisyonlara yerleştirilen adayların isimlerini ve yerleştirildikleri pozisyonları içerir.

SGK'nın sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları, başvuran adaylar ve kamuoyu için önemli bir bilgiyi temsil eder. Bu sonuçlar, yerleştirilen adayların bundan sonraki süreçte iş başı yapacakları ve hangi pozisyonlarda çalışacakları konusunda netlik sağlar.

SGK memur alımı tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, yerleştirildikleri pozisyonlara uygun olarak gerekli işlemleri ve hazırlıkları yapmaya başlayabilirler.