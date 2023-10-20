Advert

SGK memur alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları belli oldu! Boş kontenjan kaldı mı?

Son dakika olarak paylaşılan SGK memur alımı KPSS tercih sonuçlarının açıklanması, birçok KPSS sınavına giren adaylar için önemli bir gelişmedir. İşte bu son dakika haberine ilişkin detaylar:

SGK memur alımı KPSS 2023/6 tercih sonuçları belli oldu! Boş kontenjan kaldı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 12:16

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin resmi web sitesi olan "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yukarıda verilen linki kullanarak yerleştirme sonuçlarını kontrol etmek ve öğrenmek mümkündür. Bu sonuçlar, söz konusu pozisyonlara yerleştirilen adayların isimlerini ve yerleştirildikleri pozisyonları içerir.

SGK'nın sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları, başvuran adaylar ve kamuoyu için önemli bir bilgiyi temsil eder. Bu sonuçlar, yerleştirilen adayların bundan sonraki süreçte iş başı yapacakları ve hangi pozisyonlarda çalışacakları konusunda netlik sağlar.

SGK memur alımı tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, yerleştirildikleri pozisyonlara uygun olarak gerekli işlemleri ve hazırlıkları yapmaya başlayabilirler.

Benzer Haberler
Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman
Dilan Polat'ın servetinin altından yasadışı bahis çıktı Dilan Polat'ın servetinin altından yasadışı bahis çıktı
MasterChef arsa ödül oyununu kim kazandı? MasterChef arsa ödül oyununu kim kazandı?
PTT’den çocuk yardımı! Ekim’den itibaren zamlı ödeme yapılacak PTT’den çocuk yardımı! Ekim’den itibaren zamlı ödeme yapılacak
Merkez bankası önünde her sabah görülen ilginç kuyruk! Bakın sebebi neymiş Merkez bankası önünde her sabah görülen ilginç kuyruk! Bakın sebebi neymiş
Sumağı mucizevi iksire dönüştürüyor! Uykudan önce 1 bardak içmek yeterli Sumağı mucizevi iksire dönüştürüyor! Uykudan önce 1 bardak içmek yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!