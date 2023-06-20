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SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere yönelik doğum öncesi ve sonrasında yapılan ödemelerle ilgili geri alma hakkının olduğunu açıkladı.

SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var!
Yayın Tarihi : 2023-06-20 08:48

Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var! SGK gece yarısı açıkladı-  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere yönelik doğum öncesi ve sonrasında yapılan ödemelerle ilgili geri alma hakkının olduğunu açıkladı. Son bir yılda, doğum yardımı adı altında sağlanan desteklerde önemli değişiklikler yaşandı. Bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Son yapılan düzenlemelerle birlikte doğum yardımı miktarı artırıldı ve prim ödeme süresi uzatıldı.

Doğum yardımı, çalışan annelere doğum öncesi ve sonrasında maddi destek sağlayan bir sosyal yardım programıdır. Bu yardım, annelerin doğum yapabilmesi ve çocuklarına daha iyi bir yaşam sunabilmesi amacıyla sağlanmaktadır. Ödemeler, annenin çalıştığı süre, maaşı ve prim ödeme durumuna göre belirlenir. 

SGK gece yarısı açıkladı! Kurban bayramı öncesi 40.889 TL'den olmayın! Geri alma hakkınız var!

Son düzenlemelerle birlikte doğum yardımı ödemeleri artırılmış ve prim ödeme süresi uzatılmıştır. Artık annelere en az 30.000 TL ödeme yapılmaktadır. Bu miktar, annenin çalışma süresine ve maaşına göre değişkenlik gösterebilir. Ödemeler, doğum sonrası kullanılan 112 günlük (16 hafta) süreyi kapsamaktadır. Doğum yardımından faydalanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Doğum yapan annenin mevcut bir işte çalışması ve son bir yılda en az 90 gün prim ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca doğum sonrası süreçte annenin sigortalılık durumunun devam etmesi de önem arz etmektedir.

Doğum yardımı ödeme tutarları, annenin maaşına ve prim ödeme durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Örnek olarak, 13.500 TL brüt maaşı olan bir anneye 30.000 TL, 15.000 TL brüt maaşı olan bir anneye 35.422 TL, ve 20.000 TL brüt maaşı olan bir anneye 40.889 TL ödeme yapılmaktadır.

SGK tarafından yapılan açıklamada, doğum yardımı ödemelerinde geri alma hakkının olduğu vurgulanmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi almak ve gerektiğinde geri ödeme sürecini başlatmak için ilgili SGK birimleriyle iletişime geçilmesi önemlidir.

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