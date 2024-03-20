SGK Erken Emeklilik İle İlgili Yeni Karar Açıkladı!

SGK Erken Emeklilik İle İlgili Yeni Karar Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-03-2024 22:43

SGK girişliler için geçerli olan yeni yıl prim yaş tablosu, belirli doğum tarihlerine sahip olanlara erken emeklilik kapılarını aralıyor. Ancak bu fırsatlar sadece doğum tarihlerine bağlı değil, kadınlar için doğum borçlanması ve erkekler için askerlik borçlanması gibi avantajlar da emeklilik sürecini hızlandırıyor.

SGK girişliler için sunulan erken emeklilik fırsatlarını değerlendiren çalışanlar için çeşitli formüller bulunmaktadır. Öncelikle, kadın çalışanlar için çocuk borçlanması büyük bir avantaj sağlıyor. Her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma imkanı sunularak toplamda 2160 güne ulaşılabiliyor. Bu, emeklilik sürecini ciddi şekilde kısaltan bir faktör olabilir. Benzer şekilde, erkek çalışanlar için askerlik borçlanması da önemli bir avantajdır. Askerlik borçlanması, emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısında önemli bir düşüş sağlayarak erken emekliliği mümkün kılar.

Kısmi emeklilik de birçok çalışanın tercih ettiği bir yol olabilir. Belirli bir prim günü ve hizmet süresini tamamlayanlar, yaşları gelmeden kısmi emeklilik hakkından yararlanabilirler. Bunun yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle iş gücünün kaybı yaşayan sigortalılar için malulen emeklilik hakkı bulunmaktadır. Yine belirli bir engellilik oranına sahip bireyler, vergi indirimi ile erken emeklilik avantajından faydalanabilirler.

Bazı meslek grupları için öngörülen yıpranma payı da emeklilik sürecini hızlandırabilir. Bu özellikle fiziksel olarak zorlayıcı mesleklerde çalışanlar için önemli bir avantajdır. Ayrıca, engelli çocuğa sahip anneler, prim günlerinin bir kısmını borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilirler.

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