SGK erken emeklilik için kısa bir mesaj yayımladı!

SGK erken emeklilik için kısa bir mesaj yayımladı!

SGK erken emeklilik için kısa bir mesaj yayımladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 23:48

SGK, erken emeklilik hakkını kazanmak isteyen bireylere belirli şartları yerine getirme fırsatı tanır. Hem kadınlar hem de erkekler için ayrı kriterler belirlenmiştir ve bu kriterleri karşılayanlara özel haklar verilir. Kadınlar, doğum ve çocuk bakımı nedeniyle kaybettikleri sigortalılık sürelerini doğum borçlanması ile geri alabilirler. Her çocuk için kadınlara tanınan 2 yıl erken emeklilik hakkı, ailelerin daha güvenceli bir emeklilik planlamasına olanak sağlar.

Askerlik borçlanması ise erkekler için önemli bir avantajdır. Askerlik hizmetini tamamlayan erkekler, bu süreleri sigortalılık sürelerine ekleyerek emeklilik yaşını daha erken bir tarihe çekebilirler. Bu sayede, askerlik görevini tamamlamış erkekler, emeklilik hayallerine daha hızlı ulaşabilirler.

SGK'nın sunduğu özel durumlar da emeklilik planlaması yapan bireyler için dikkate değer bir noktadır. Bazı özel durumlar, bir günlük sigortalılık süresi bile ek avantajlar sağlayarak emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Bu durumlar, bireylerin kişisel koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir ve SGK tarafından özel olarak değerlendirilir.

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