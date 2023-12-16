SGK Emeklisine ve EYT Emeklisine Müjde: 9900 TL Ödeme 16-26 Aralık Arasında Ödenecek! Hesaplara Bakın!

Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek olan promosyon kampanyası, SSK, bağ-kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan tüm vatandaşlara kapılarını açıyor. Banka, bu özel kampanya kapsamında başvuruda bulunan emeklilere, net 9.900 TL nakit ödeme desteği sunacak.

Emeklilere yönelik bu jest, 7/24 başvuru imkanıyla öne çıkıyor. Özellikle pazar günleri dahil olmak üzere haftanın her günü başvurular alınacak ve ödemeler anında gerçekleştirilecek. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler için önemli bir avantaj sağlayan bu hızlı ödeme sistemi, Yapı Kredi'nin müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

Yapı Kredi Bankası, emeklilerin maaş aralığına göre değişen promosyon desteği ile geniş bir katılım sağlamayı hedefliyor. Ancak 7.500 TL ve üzeri maaş alan tüm emekliler kampanyadan faydalanabilecek.

Yapı Kredi Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi, emekli promosyon başvurularını oldukça kullanıcı dostu bir şekilde sunuyor. Başvurular, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebileceği gibi, şubeler aracılığıyla da yapılabilmektedir. Emeklilerden istenen tek şart, 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi'ye taahhüt etmeleridir; ekstra bir koşul bulunmamaktadır.