SGK emeklisine müjdeler geldi: 7500 TL ödeme veriliyor

SGK emeklisine müjdeler geldi: 7500 TL ödeme veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-01-2024 19:34

Bankacılık sektörü, müşterilere sunduğu avantajlarla her geçen gün yenilikçi ve çekici kampanyalar geliştirmeye devam ediyor. İş Bankası da bu trende katılarak, İşCep üzerinden müşterilere özel bir kampanya düzenliyor. Ayrıca, SGK emeklilerine özel olarak sunulan promosyon ile banka, müşteri memnuniyetini ve finansal rahatlığı ön planda tutuyor.

İşCep Müşterilerine Özel Kampanya

İş Bankası'nın Kasım ayında başlayacak olan özel kampanyası, İşCep müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Kampanya kapsamında, nakit ihtiyacınızı karşılamak için faizsiz taksitli nakit avans imkanından yararlanabilirsiniz. Kampanya süresince, İşCep müşterisi olmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Faizsiz taksitli nakit avans almak isteyen müşteriler, 6 ay vadeli olarak avantajlı bir şekilde bu fırsattan yararlanabilirler. Kampanya kapsamında, taksitlerin nakit avans tutarı 300 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor, böylece ihtiyacınıza uygun bir seçenek bulabilirsiniz.

Başvurusu onaylanan müşteriler, kredi kartı başvurularının sonuçlarını beklemeksizin hemen avantajlardan faydalanabilirler. Maksimum mobil üzerinden kredi kartı limitinin %50'sini aşmayacak şekilde faizsiz taksitli nakit avans kampanyasından yararlanabilirler. Ayrıca, 20.000 TL üzeri tutarlar için özel faiz oranları da uygulanmaktadır. Müşterilere esnek ödeme planları sunularak, finansal ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm bulmanız kolaylaşıyor. 

İş Bankası Emekli Promosyonu

SGK emeklilerine yönelik olarak sunulan bir diğer avantaj ise İş Bankası Emekli Promosyonu. Banka, SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon imkanı tanıyor. Bu özel teklif, emeklilere maddi destek sağlarken, aynı zamanda onlara özel bir finansal avantaj sunuyor. Ayrıca, Maximum Kart kullanıcıları da bankanın sağladığı ek avantajlardan, aidatsız kart kullanımı gibi, faydalanabiliyorlar.

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