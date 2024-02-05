SGK duyuru yaptı! Erken Emeklilik duyuruldu! 45-50 yaş arasında erken emekli olmak isteyenlere müjde!

Çalışma hayatında erken emeklilik hayali kuran milyonlarca SSK ve bağ-kur çalışanı için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 48 yaş altı erken emeklilik için düğmeye bastı ve hatta 45 yaşında bile emekli olma imkanı sunuyor. Bu kapsamda erken emeklilik hakkına sahip olan meslek grupları da açıklandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları, madenciler, gazeteciler, polisler, metal işçileri ve civa üretiminde çalışanlar gibi yıpranma payı yüksek olan meslek grupları, 45-48 yaş aralığında emeklilik fırsatına kavuşacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yıpranma payı yüksek olan meslek gruplarını belirleyerek, bu çalışanlara 45-48 yaş arasında erken emeklilik hakkı tanıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, madenciler, gazeteciler, polisler, metal işçileri ve civa üretiminde çalışanlar gibi meslek grupları, erken emeklilik için dilekçe vererek bu fırsattan yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, EYT kapsamı dışında kalan ve prim eksikliği bulunan bağ-kurlu çalışanlara prim indirimi müjdesi geldi. Torba yasa ile TBMM'ye sunulacak olan prim indirimi, 1800 gün olarak belirlendi. Böylece bağ-kurlu çalışanlar, 7200 günle erken emeklilik hakkını elde edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuna göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek. Bu sistemde yer alan ve prim ödeyen vatandaşlar, emekli olduklarında çift emekli maaşı alma şansına sahip olacak. Bu, erken emeklilik bekleyenlere çift avantaj sunan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için kısmi emeklilik sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu sayede 50 yaş altındaki birçok vatandaş, kısmi emeklilik hakkını elde edebilecek. Detaylı hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, kısmi emeklilik sisteminin uygulanması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun erken emeklilikle ilgili yaptığı bu açıklamalar, çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Yıpranma payı yüksek meslek gruplarından, bağ-kurlulara, tamamlayıcı emeklilik sisteminden kısmi emekliliğe kadar birçok konuda yapılan düzenlemeler, vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuyor. Bu gelişmeler, sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı ve esnek hale getirilmesi adına atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.