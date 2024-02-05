SGK duyuru yaptı! Erken Emeklilik duyuruldu! 45-50 yaş arasında erken emekli olmak isteyenlere müjde!

SGK duyuru yaptı! Erken Emeklilik duyuruldu! 45-50 yaş arasında erken emekli olmak isteyenlere müjde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 16:39

Çalışma hayatında erken emeklilik hayali kuran milyonlarca SSK ve bağ-kur çalışanı için sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 48 yaş altı erken emeklilik için düğmeye bastı ve hatta 45 yaşında bile emekli olma imkanı sunuyor. Bu kapsamda erken emeklilik hakkına sahip olan meslek grupları da açıklandı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanları, madenciler, gazeteciler, polisler, metal işçileri ve civa üretiminde çalışanlar gibi yıpranma payı yüksek olan meslek grupları, 45-48 yaş aralığında emeklilik fırsatına kavuşacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yıpranma payı yüksek olan meslek gruplarını belirleyerek, bu çalışanlara 45-48 yaş arasında erken emeklilik hakkı tanıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, madenciler, gazeteciler, polisler, metal işçileri ve civa üretiminde çalışanlar gibi meslek grupları, erken emeklilik için dilekçe vererek bu fırsattan yararlanabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, EYT kapsamı dışında kalan ve prim eksikliği bulunan bağ-kurlu çalışanlara prim indirimi müjdesi geldi. Torba yasa ile TBMM'ye sunulacak olan prim indirimi, 1800 gün olarak belirlendi. Böylece bağ-kurlu çalışanlar, 7200 günle erken emeklilik hakkını elde edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuna göre, tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek. Bu sistemde yer alan ve prim ödeyen vatandaşlar, emekli olduklarında çift emekli maaşı alma şansına sahip olacak. Bu, erken emeklilik bekleyenlere çift avantaj sunan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için kısmi emeklilik sisteminin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu sayede 50 yaş altındaki birçok vatandaş, kısmi emeklilik hakkını elde edebilecek. Detaylı hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, kısmi emeklilik sisteminin uygulanması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun erken emeklilikle ilgili yaptığı bu açıklamalar, çalışanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmeleri adına önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Yıpranma payı yüksek meslek gruplarından, bağ-kurlulara, tamamlayıcı emeklilik sisteminden kısmi emekliliğe kadar birçok konuda yapılan düzenlemeler, vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuyor. Bu gelişmeler, sosyal güvenlik sisteminin daha kapsayıcı ve esnek hale getirilmesi adına atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilebilir.

Benzer Haberler
Yılmaz Erdoğan dizideki minik dostu ‘Coci’yi sahiplendi! Yılmaz Erdoğan dizideki minik dostu ‘Coci’yi sahiplendi!
Ziraat Bankası 10-20-30 Bin TL Kredi İçin Düğmeye Bastı! Kredi Notu 1200 Üzerinde Olanlar Dikkat! Ziraat Bankası 10-20-30 Bin TL Kredi İçin Düğmeye Bastı! Kredi Notu 1200 Üzerinde Olanlar Dikkat!
Emekliler Dikkat! Çarşamba Günü Son Gün! Devlet Destekli 12221 TL Ödeme İçin Son Karar Açıklandı! Emekliler Dikkat! Çarşamba Günü Son Gün! Devlet Destekli 12221 TL Ödeme İçin Son Karar Açıklandı!
Garanti BBVA ve 2 Dev Bankadan ATM Üzerinden Nakit İmkanı! 3 Bankadan 50.000 TL ŞipŞak Ödeme! Garanti BBVA ve 2 Dev Bankadan ATM Üzerinden Nakit İmkanı! 3 Bankadan 50.000 TL ŞipŞak Ödeme!
Karar Kesin! Emeklilere Ödemeler Şubat Ayında Yapılacak! Hangi Emekli Ne Kadar Alacak? Karar Kesin! Emeklilere Ödemeler Şubat Ayında Yapılacak! Hangi Emekli Ne Kadar Alacak?
Emeklilere Müjde! Yepyeni Düzenleme ile Maaşlarda Dev Artış ve Ek Zam Emeklilere Müjde! Yepyeni Düzenleme ile Maaşlarda Dev Artış ve Ek Zam
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu
  • 01-02-2024 15:41

Akın Akınözü Marakeş'te kamera karşısına geçti! Pozları olay oldu

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu
  • 02-02-2024 11:19

İnci Taneleri yine olay yarattı! Dilber'in yeni dansı sosyal medyaya damga vurdu