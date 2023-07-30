SGK bugün açıkladı! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene çekildi! Yarın dilekçe ile başvurun emekli olun!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene çekildi! Yarın dilekçe ile başvurun emekli olun! SGK bugün açıkladı- Çalışanlar, uzun yıllar boyunca emek verip çalıştıktan sonra emeklilik dönemine ulaşarak rahatlamak ve huzura kavuşmak isterler. Ancak bazı bireyler, prim günlerini doldurmuş olsalar da yaşları nedeniyle emekli olamazlar. Bu durumda beklemek zorunda kalanlara müjdeli haber var! Artık prim gününü doldurmuş olanlar emeklilik yaşını sekiz yıla kadar erkene alabiliyorlar. Böylece yaşa takılan bireyler, emeklilik yaşlarının gelmesini beklemeden emekli olmanın keyfini çıkarabilecekler.

Prim gününü doldurmuş olan kişilerin yapması gereken ilk iş, sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermek ve durumlarını değerlendirmeye almaktır. Sosyal güvenlik kurumu, bireylerin prim günlerini inceler ve belirli bir yaşa ulaştıklarında emekliliğe hak kazanıp kazanmadıklarına karar verir. Bu açıklamaları bekleyen milyonlarca kişi, yeni müjdeli haberleri duymak için sabırsızlanıyor. Verilecek olan yeni müjdeli haber sayesinde birçok kişi emeklilik hakkına kavuşacak.

Erken Emeklilik Kimler İçin Geçerli?

Emeklilik yaşı için bekleyen bireyler, belirli bir yıpranma sürecini tamamladıklarında emekliliğe hak kazanırlar. Tabii ki emekli olmak için ilk şart, prim gününün doldurulmuş olmasıdır. Yer altında çalışan bireyler için bu süre 1800 gün olarak belirlenmiştir, diğer sigortalı bireyler için ise bu sayı 3600 gündür. Prim günü şartını yerine getiren bireyler, bu belirtilen günleri tamamladıkları ve belirli bir yaş sınırına ulaştıkları zaman emekli olabiliyorlar. Prim günü hesaplamasında ise ilk SGK girişi esas alınmaktadır. Bu düzenleme ile 99 yılı öncesinde sigortası başlamış olan bireylerin emekli olabilmeleri için günlerini doldurması mümkün hale getirilmiştir.

Emeklilik İçin Beklemeye Son

Ancak erkenden emekli olmak için sekiz yıl şartını taşıyan bireylerin, prim günlerini ve yıpranma sınırlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yıpranma sınırları ise çalışılan işe göre değişiklik gösterebilir. Özellikle madencilik gibi yıpratıcı işlerle uğraşan bireylerin yıpranma oranı, diğer sigortalılara göre daha yüksek olduğu için prim günleri daha az olarak değerlendirilir. Dolayısıyla prim gününü doldurmuş olan bireyler, emekli olup olamayacaklarını öğrenmek için sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vererek bu durumu öğrenebilirler.

Emeklilik, çalışanların en çok özlediği anlardan biridir. Artık prim gününü doldurmuş olanlar, emeklilik yaşını erkene alarak daha erken bir şekilde emekli olma imkanı elde ediyorlar. Bireylerin emeklilik süreci için yapmaları gereken dilekçe işlemlerini zamanında gerçekleştirmeleri önemlidir. Böylece beklenen müjdeli haberle birlikte emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.