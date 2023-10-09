SGK başuzmanı tarihi müjdeyi verdi! 42-43-44-45-47 yaşla 1999 sonrası için kademeli emeklilik 2. EYT o tarihte açıklanıyor

42-43-44-45-47 yaşla 1999 sonrası için kademeli emeklilik 2. EYT o tarihte açıklanıyor! SGK başuzmanı tarihi müjdeyi verdi- Türkiye'de milyonlarca çalışan, işe giriş tarihlerinin 8 Eylül 1999'dan sonrasına denk gelmesi nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu yaşamaktadır. Bu çalışanlar, AK Parti tarafından çıkartılan kanun teklifinden yararlanamamış ve emeklilik hakkını kıl payı kaçırmışlardır. Bu sorun, uzun yıllardır gündemi meşgul ederken EYT bekleyenler haklarını aramak için çeşitli platformlarda bir araya gelmiş ve EMADDER çatısı altında örgütlenmişlerdir.

Kademeli emeklilik, Türkiye'de kamuoyunu oldukça etkileyen bir konu haline gelmiştir. EYT bekleyenlerin talepleri, sadece emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesiyle sınırlı değil, aynı zamanda çalışanların ekonomik güvencesi ve yaşam kalitesiyle ilgilidir. Bu nedenle kademeli emeklilik, geniş bir toplumsal kesimin dikkatini çekmiş ve tartışmalara yol açmıştır.

EYT Sorununun Büyüklüğü

EYT sorunu, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca çalışanı etkilemektedir. Tek bir günle emekliliği kaçıran kişiler dahi 17 yıl daha çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu durum, emeklilik yaşının yükseltilmesi taleplerine neden olmuş ve kamuoyunda büyük bir tepki uyandırmıştır.

Kademeli Emeklilik Talebi ve Geleceği

Kademeli emeklilik talebi, EYT bekleyenler ve EMADDER tarafından dile getirilen önemli bir taleptir. Bu talep, işe giriş tarihi baz alınarak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini önermektedir. Peki, bu talep ne zaman gerçekleşecek ve çıkacak mı?

Özgür Erdursun, talepler hakkında görüşlerini paylaşırken, kademeli emekliliğin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gündemde olabileceğini belirtti. Türkiye'de genel seçimler 5 yılda bir yapıldığı için Cumhurbaşkanlığı seçimi normale göre 2028 yılında gerçekleşecektir. Bu süre zarfında kademeli emeklilik konusu siyasilerin gündemini meşgul edecektir.

Kademeli Emeklilik Tablosu ve Kimler Erken Emekli Olacak?

EYT Bekleyenlerin talepleri, Emeklilikte Adalet Derneği EMADDER çatısı altında örgütlenen vatandaşlar tarafından dile getirilmiştir. Talepler, işe giriş tarihlerine göre kademeli olarak emeklilik yaşının yükseltilmesini içermektedir. Örnek olarak:

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında olan kişilerin kadın çalışanlar için 5975 erkek çalışanlar için ise 6250 prim günü ile kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaşta emekli edilmesi talep edilmektedir.

2001 senesinde işe giren kişiler için yaş aynı kalmakla beraber prim gününün kadınlarda 6400 gün olması istenmektedir.

Bu talepler, eşitlik ilkesine uygun bir şekilde emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini hedeflemektedir. Ancak bu konudaki düzenlemeler, hükümet ve muhalefet arasında önemli bir gündem maddesi olmuştur.

Kademeli Emeklilik ve Seçimler

Kademeli emeklilik konusu, bir sonraki seçimde önemli bir rol oynayabilir. Muhalefet, bu düzenlemeyi kabul etme sözü vererek seçmenlerin dikkatini çekebilirken, hükümet de bu konuda düzenlemeler yaparak seçimlerde avantaj sağlayabilir. Peki, sizce kademeli emeklilik gelmeli mi ve tabloda yer alan yaş ve düzenlemeler uygun mu?

EYT bekleyenler ve EMADDER çatısı altında örgütlenen vatandaşlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getirmeye devam ediyorlar. Bu talep, Türkiye'nin emeklilik sistemini şekillendirebilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak son kararı verecek olan, hükümetin ve muhalefetin aldığı kararlar ve bu konudaki toplumsal destekler olacaktır. Kademeli emeklilik bekleyişindeyiz ve bu süreci yakından izlemeye devam edeceğiz.