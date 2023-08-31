SGK baş uzmanı noktayı koydu! 1800 prim günü ile 10 yılda emekli olabilirsiniz! Vatandaşlar SGK'ya akın etti!

Vatandaşlar SGK'ya akın etti! SGK baş uzmanı noktayı koydu! 1800 prim günü ile 10 yılda emekli olabilirsiniz- Emeklilik koşulları Türkiye'de 8 Eylül 1999 tarihinde gerçekleşen yasal düzenleme ile köklü bir şekilde değiştirildi. Bu dönüşüm, emeklilik hakkını kazanmak isteyenler için yaş faktörünün yanı sıra prim gün ve yıl şartlarının yanı sıra belirli bir yaşın da gerekliliğini getirdi. AK Parti'nin sonrasında getirdiği Erken Emeklilik Talepleri (EYT) yasası ise bu alanda önemli bir adım olarak öne çıktı.

Türkiye'de Emeklilik Şartları ve EYT Yasası: Hak Kazanmak İçin Yeni Düzenlemeler

Türkiye'de emeklilik hakkı, 8 Eylül 1999 tarihinde gerçekleşen yasal değişikliklerle kökten dönüştü. Bu değişiklikler, emekli olmak isteyenler için yaşın yanı sıra prim günü ve yıl şartlarına ek olarak belirli bir yaşın da zorunlu hale getirildiğini işaret ediyor. Ardından AK Parti tarafından hayata geçirilen Erken Emeklilik Talepleri (EYT) yasası ise bu alanda yeni bir dönemi başlattı.

EYT Yasası ile Emeklilik: Yeni Bir Bakış Açısı

EYT yasası, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra iş hayatına adım atanlar için yaş koşulunu tarihe karıştırdı. Ancak, bu bireylerin emeklilik hakkını elde edebilmeleri için belirli bir prim günü ve yıl şartını yerine getirmeleri gerekmekte. Yeni düzenlemeye göre, EYT kapsamına giren bireyler, belirli bir yaş sınırlamasına tabi olmaksızın emeklilik imkanına kavuşuyorlar.

Malulen Emeklilik: Şartlar ve Başvuru Adımları

Malulen emeklilik, çalışma kapasitesinin en az yüzde 60 oranında kaybedildiği durumlarda devreye giren bir emeklilik türüdür. Bu emeklilik türü için aranan şartlar ise şu şekildedir:

En az 10 yıl süresince sigortalı olarak çalışmış olmak

En az 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak

Çalışma kapasitesinin en az yüzde 60 oranında azalmış olması

Malulen emeklilik talep eden bireyler, yukarıdaki şartları sağlamaları halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucuna göre emeklilik haklarına sahip olabiliyorlar.