SGK baş uzmanı müjdeyi verdi! 2000 2010 arası işe girenlere 10, 15, 25 yılla erken emeklilik yaş hesabı geldi!

2000 2010 arası işe girenlere 10, 15, 25 yılla erken emeklilik yaş hesabı geldi! SGK baş uzmanı müjdeyi verdi- Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz ve son günlerde çokça karşımıza çıkan EYT ile ilgili birçok düzenleme yapılması söz konusu olmuştur. Emeklilikte yaşa takılmadan emekli olmak mümkün olmaktadır. İşte bu konuda gerekli açıklamalar SGK’dan geldi. SGK tarafından yapılan açıklamanın detayları…

İşte SGK'nın EYT Formülü

Emeklilikle ilgili olarak önceki düzenlemelerde 65 yaş emeklilik yaşı olarak belirlenmişti. Birçok kişi için bu yaş çok geç bir yaş olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple 65 yaşından önce emekli olmak üzere araştırma yapanlar bu konuda yapılan açıklamalarla şartların kendileri için uygun olup olmadığına bakmaktadır.

SGK tarafından açıklanan son düzenlemede erken emeklilik için ilk olarak kişinin sigortasının başlangıcına bakılmaktadır. Bu başlangıç 1999 öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmektedir. 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak işe başlayanlarda yaş şartı bulunmamaktadır. Bu tarihten sonra işe başlayanlar ise şimdilik yapılan yeni düzenlemedeki yaş şartına uymak zorunda kalmaktadır. Bu mecburiyet kişilerin farklı emeklilik şartlarını da göz önünde bulundurmasına sebep olmaktadır.

2010 Yılında Öncesine Erken Emeklilik Şansı

Yapılan yeni düzeleme ile 1999 yılı öncesi için bir düzenleme yapılması söz konusu olmaktadır. Bu yeni çıkan EYT yasası ile 1999 yılı ve öncesi işe başlayanlar çok önemli değişiklikler getirmektedir. Bu kişilerin emekliliklerinde yaş şartına bakılmamaktadır.

Bu konuda yapılan yeni düzenlemelerde 99 öncesinde işe başlayanlar için emeklilik konusunda çözüm sunuluyor olmasının yanında 99 senesi öncesinde staj yapanların bunu işe giriş gibi gösterme ihtimalleri olduğu da ifade edilmekteydi. Bu konuda düzenlemede olumsuz bir sonuç çıktığı ifade ediliyor.

2010 yılından önce işe giren kimseler içinse yaş şartı olmadan bir emekli olabilmenin tek yolunun sağlık sorunları olduğu açıklandı.

Eğer kişiler engellerinden dolayı çalışma yetilerinin yüzde 60’ını kaybederlerse 1800 gün ve 10 yılı doldurmaları şartıyla yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlar. Bunun için öncelikle engelleri ile ilgili olarak sağlık raporunun alınması şartı bulunuyor. Bu raporun SGK’ya sunulması ise bu kişiler erken emeklilik hakkı elde edebilecektir.

