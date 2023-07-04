SGK baş uzmanı flaş olarak açıkladı! Emekli memur maaş zammında yeni bir detay geldi! 7.000 TL fark...

7.000 TL fark... SGK baş uzmanı flaş olareak açıkladı! Emekli memur maaş zammında yeni bir detay geldi- Ankara'da gerçekleşen Kabine Toplantısı, emekli ve memur maaş zammının tartışıldığı ilk toplantı olarak büyük bir öneme sahipti. Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden bu konu, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor ve merak ediliyordu. Bugün, Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar gözlerini Ankara'ya çevirerek Kabine Toplantısı'na dikkat kesildi.

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan emekli ve memur maaş zammı, Kabine Toplantısı'nda özellikle ele alınacak konular arasında yer aldı. Bu toplantıda, bayram sonrası ilk defa gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda özellikle emekli ve memur maaş zammı konusunun ele alınacağı belirtildi.

Uzun bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden emekli ve memur maaş zammı konusunda açıklanacak rakamlar büyük bir merak konusu olmuştu. Temmuz ayı zammı, 5 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşmiş olacak. Bu veriler, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Memur maaş zammı ve emekli zammı hesaplamaları, 6 aylık enflasyon tahminleriyle birlikte şekillenmeye başladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesi gündemde yer alırken, memurların kıdem, unvan gibi faktörlerin maaşları üzerinde etkili olacağı açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 5 aylık zam oranının yüzde 15,26 olarak açıklandığı belirtildi. Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 18,50 olarak gerçekleşti.

Dikkat çeken bir detay ise 7 bin TL'lik fark oldu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kabaca söylemek gerekirse yılbaşındaki zamma bakıldığında yüzde 15 enflasyon rakamına yüzde 15 refah payı artışı yapılmış. Yani oradaki katkı payını iki ile çarptığımız zaman yüzde 30'luk bir rakam elde etmiştik. Bunu referans olarak kabul edebiliriz.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, memurların Temmuz 2023 zam oranlarına ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Yılmaz'a göre, yılbaşındaki zam oranının yüzde 15 enflasyon rakamına yüzde 15 refah payı eklenerek hesaplandığını belirtti. Bu hesaba göre, Temmuz 2023 için yüzde 16 zam yapılırsa yüzde 16 refah payı da eklenmesi gerekiyor ve böylece toplamda yüzde 32 zam gerçekleşmiş oluyor.

Yılmaz'a göre, bu hesaplamalar ışığında en düşük memur maaşının 22 bin TL olduğu düşünüldüğünde, üç farklı seyyanen zam senaryosu bulunuyor: 5 bin, 7 bin ve 8 bin TL. Yüzde 32 zam ile hesaplandığında, 22 bin TL maaşın 15 bin 712 TL'ye yükseldiği görülüyor. Dolayısıyla, 22 bin TL maaşın 7 bin TL'lik bir farka sahip olması gerekiyor.

Bu verilere göre, 8/1 kademede olan bir polis memurunun 18 bin 235 TL olan maaşının yüzde 32 zam ile 24 bin 183 TL'ye ulaştığı görülüyor. Seyyanen 5 bin TL zam yapılması durumunda ise 29 bin 183 TL maaş alma ihtimali bulunuyor. Bu durumda, oran orantı ile yüzde 60'lık bir fark oluştuğu söylenebilir.

En düşük memur maaşının yüzde 86 artması bekleniyor, ancak hepsine orantılı bir şekilde yüzde 86 zam yapılmayacak. Yılmaz, bu durumda derece ve kademeye göre rakamların değişeceğini belirtiyor.

Emin Yılmaz'ın bu açıklamaları, Temmuz 2023 zam oranlarının memurlar için ne anlama geleceği konusunda önemli bir perspektif sunuyor. Bu hesaplamalar, memurların zam miktarı konusunda daha net bir fikir edinmelerine yardımcı olabilir