SGK baş uzmanı: Emeklilerin alacakları zam oranlarını açıkladı! Ne bir fazla, ne bir eksik

Özgür Erdursun, yaptığı son paylaşımda emekli maaşlarına yapılacak zam oranını detaylandırıyor. Enflasyon oranlarına ve zam oranlarına yönelik değerlendirmesini şu cümlelerle aktarıyor: "Temmuz'da emeklilere yapılan yüzde 25'lik zam, TÜİK'in verilerine göre üç ay içinde erimiş durumda. Üç aylık enflasyon yüzde 25.10'a ulaşmış bulunuyor. Bu durumda, Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen bir artış yapılması kaçınılmaz görünüyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarıyla birçok huzurevi bile emeklileri kabul etmek istemiyor!"

Bu durum, emekli vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini ve alacakları zamların onların yaşam standartlarını ne ölçüde etkileyeceğini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75 olarak açıklaması, zamların belirlenmesinde önemli bir veri olarak değerlendiriliyor. Erdursun, TÜİK'in Orta Vadeli Program'da (OVP) hedeflediği yüzde 65'lik enflasyon oranını tutturacağını öngörüyor. Bu durumda, memurlar ve emekli memurlara yüzde 47, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 38 oranında bir zam bekleniyor. Seçim öncesinde ise bu oranların yüzde 50'ye tamamlanması tahmin ediliyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, zam oranlarının belirlenmesi için merakla beklenen bir diğer gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını şu şekilde duyuruyor: "TÜFE'de (2003=100 bazında) Eylül 2023'te bir önceki aya göre yüzde 4,75, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalar bazında yüzde 55,30 artış gerçekleşmiştir."

Bu veriler ışığında, 12 aylık dönemin dokuzuncu ayı itibarıyla enflasyonun hangi seviyede olduğu da kesinleşmiş oluyor. Bu enflasyon oranları, emekli maaşlarına yansıyacak olan zamların ne kadar olacağı konusunda emekli vatandaşlarımız için bir gösterge niteliğinde.

Özgür Erdursun'un sosyal medyada yaptığı bu paylaşımlar, milyonlarca emekli vatandaşımız için yol gösterici bilgiler içeriyor. Emeklilerimizin alacağı zam oranları ve maaşlarının alım gücü, ekonominin genel performansı ve yaşam maliyetlerindeki değişimlerle doğrudan ilintili olduğundan, bu tarz değerlendirmeler büyük önem taşıyor. Emekli vatandaşlarımız için maaşlarına yapılacak olan zammın hayat standartlarını iyileştirmesi umuduyla, ekonomideki gelişmeleri ve açıklanan enflasyon oranlarını dikkatle takip etmeye devam ediyoruz.