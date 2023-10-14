SGK BAĞKUR'lular yaşadı: 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26 Ekim tarihlerine ödemeler geçecek! Bugün açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, 2023 Ekim ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve detayları belli oldu. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli tarihler ve detaylar:

Emekli Tahsis Numarası Sonuna Göre Ödemeler Başlıyor

Milyonlarca emekli vatandaş, her ayın başında maaş ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak olan ödeme tarihlerine göre maaşlarını banka hesaplarından veya PTT aracılığıyla alabiliyorlar. 2023 Ekim ayı için bu takvim nasıl işliyor?

2023 Ekim Ayı Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, 17 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında emekli maaşlarını alacaklar. Bu ödemeler, emekli tahsis numarasının son hanesine göre belirlenmiştir. Ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ödemeler 17 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ödemeler 18 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ödemeler 19 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ödemeler 20 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ödemeler 21 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ödemeler 22 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ödemeler 23 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ödemeler 24 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ödemeler 25 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ödemeler 26 Ekim'de yapılacak.

Bağ-Kur Emeklileri için Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur emeklileri için ödeme tarihleri de tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiştir. Ödeme günleri şu şekildedir:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar için ödemeler 25 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar için ödemeler 26 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ödemeler 27 Ekim'de yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için ödemeler her ayın 28'inde yapılacak.

Bu ödeme takvimi, emekli vatandaşların maaşlarını belirli bir düzen içinde almalarına yardımcı oluyor. Özellikle belirli bir günün hafta sonuna denk gelmesi durumunda ödemeler, hafta sonu öncesinde yapılıyor. Pazar gününe denk gelen ödemeler ise pazartesi günü gerçekleştiriliyor.

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi Nasıl Takip Edilir?

Emekli vatandaşlar için maaş ödeme takvimi, her ay güncellenir. Bu takvimi en güncel ve doğru şekilde takip etmek, maaşlarını zamanında alabilmek için oldukça önemlidir. Takvimi takip etmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

SGK Resmi Web Sitesi: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sitesinde emekli maaşı ödeme takvimi düzenli olarak güncellenir. Takip etmek istediğiniz ayın takvimine kolayca ulaşabilirsiniz. SGK Mobil Uygulaması: SGK'nın mobil uygulamasını indirerek emekli maaşı ödeme takvimine her zaman ve her yerden erişebilirsiniz. Alo 170 Hattı: SGK'nın Alo 170 hattını arayarak emekli maaşı ödeme takvimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Canlı destek ekibi size yardımcı olacaktır. Posta veya SMS Bildirimleri: SGK, emekli vatandaşlara ödeme tarihleriyle ilgili posta veya SMS bildirimleri gönderir. Bu bildirimleri dikkatle takip ederek maaşınızın yatacağı tarihi önceden öğrenebilirsiniz.

Maaşınızı Zamanında Alın

Emekli maaşı, emekli vatandaşlar için geçim kaynağıdır. Bu nedenle ödeme tarihlerini unutmamak ve gecikmeleri önlemek çok önemlidir. SGK'nın belirlediği takvime sadık kalarak maaşlarınızı zamanında alabilir ve ekonomik güvencenizi sürdürebilirsiniz.