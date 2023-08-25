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SGK, Bağkur 4a 4b 4c emeklisine büyük jest Ziraat Bankası'ndan geldi! 36 ay vadeyle 50.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel olarak sunacağı ihtiyaç kredisi, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi anlamda rahatlamak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu kredi imkanı, emeklilere uygun vade ve faiz oranlarıyla gelerek, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

SGK, Bağkur 4a 4b 4c emeklisine büyük jest Ziraat Bankası'ndan geldi! 36 ay vadeyle 50.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 20:39

Ziraat Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağkur ve 4a, 4b, 4c statülerindeki emeklilere sevindirici bir haber verdi. Banka, emeklilere özel olarak 36 ay vadeyle 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunacak.

Ekonomik koşulların zorluğu ve ihtiyaçların artışı, emeklilerin de maddi açıdan destek arayışını gündeme getirdi. Ziraat Bankası, bu ihtiyaca cevap vermek ve emeklilere yardımcı olmak amacıyla yeni bir kredi ürününü hayata geçiriyor.

Kredi Detayları

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel sunduğu ihtiyaç kredisi, oldukça avantajlı koşullarla sunuluyor. Kredi şartları ve detayları şu şekildedir:

İşte örnek bir hesaplama sonucu:

  • Kredi Tutarı: 49.001 TL
  • Vade Süresi: 36 ay
  • Taksit Tutarı: 2.482,07 TL
  • Faiz Oranı: %2,84
  • Yıllık Maliyet Oranı: %55,2355

Bu hesaplama sonuçları, emeklilerin kredi başvurusu öncesinde ödeme planını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Ziraat Bankası'nın emeklilere özel sunduğu bu ihtiyaç kredisi ile ilgilenenler, bu hesaplamaları kullanarak kendi bütçelerine uygun bir seçim yapma şansına sahip olacaklar.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Emekliler, Ziraat Bankası'nın 4a, 4b ve 4c statülerindeki emekliler için sunulan bu ihtiyaç kredisine başvurmak için bankanın şubelerini veya dijital bankacılık platformlarını kullanabilirler. Başvuru aşamaları ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir veya bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

 

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