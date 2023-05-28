SGK az önce açıkladı! SSK’lı çalışanlara karşılıksız 26.000 TL destek ödemesi verilecek

SSK’lı çalışanlara karşılıksız 26.000 TL destek ödemesi verilecek. SGK az önce açıkladı- SGK, sosyal güvenlik kurumu, bugün yaptığı açıklama ile SSK'lı çalışanlara müjdeli bir haber verdi. Artık SSK'ya bağlı olan çalışanlar, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz şekilde 26.000 TL toplu para ödemesinden faydalanabilecekler. Ödemeden yararlanmak için tek yapılması gereken SGK'ya bir dilekçe ile başvuru yapmak. SGK, sigorta girişi olan çalışanlar için bugün sabah saatlerinde sevindirici bir duyuru yaptı. Dilekçe ile başvuru yapan SSK'lı çalışanlara 26.000 TL toplu para ödemesi yapılacak. Ancak bu ödemeden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor ve en önemlisi SGK'ya yazılı bir başvurunun yapılması gerekiyor. SGK'nın 26.000 TL toplu para ödemesi ile ilgili merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SGK'dan Tam Tamına 26.000 TL Toplu Para Ödemesi!

SGK, SSK'lı çalışanlara tam tamına 26.000 TL toplu para ödemesi yapacak. Bu ödeme miktarları, asgari ücrete yapılan zam ile birlikte güncellendi. Özellikle sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler için toplu para ödemesi oldukça önemli bir destek sağlıyor. Ancak bu destekten yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte o şartlar...

SGK'dan Sadece Kadınlara Doğum Yardımı!

SGK, çalışan kadınlara özel olarak doğum yardımı sağlıyor. Bu yardımın bir diğer adı ise "rapor parası" olarak da biliniyor. Doğum iznine çıkan kadınlar, devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 112 günlük doğum izni parası alabiliyorlar. Bu ödeme, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süresince veriliyor. Ayrıca doğum yapan kadınlara günlük bir buçuk saat süt izni alma hakkı da tanınıyor. SGK, doğum yapan annelere 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma imkanı da sunuyor. Bu sayede kadınlar istedikleri takdirde ücretsiz izne ayrılabiliyor ve ardından işlerine geri dönebiliyorlar.

2023 Doğum İzni Ödemesi İçin Miktar 26.000 TL'ye Yükseldi

Asgari ücretli çalışanlar ve özellikle SGK'lı çalışanlar, yeni zam oranlarıyla birlikte doğum izni parasından yüksek tutarlarda faydalanabilecekler. 2023 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 55 oranındaki zam sayesinde, kadınların 112 günlük doğum izni parası 26.000 TL'ye kadar çıkarıldı. Bu şekilde 16 haftalık izin süresini kullanan ve ardından işlerine geri dönen kadınlara, SGK tarafından toplu olarak 26.000 TL'ye kadar doğum izni parası ödenebilecektir. Ayrıca annelere, emzirme parası olarak da bilinen 1300 TL'lik bir doğum parası alma şansı da sunulmaktadır.