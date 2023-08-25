SGK az evvel duyuru yaptı! 4A, 4B ve 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor! Bunu yapmak yeterli!

4A, 4B ve 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor! Bunu yapmak yeterli! SGK az evvel duyuru yaptı- Özellikle doğum yapmış anneler, emeklilik yaşlarını toplamda 6 yıl daha öne çekebilme fırsatına sahiptir. Bir kadın, doğum yapmadan önce sigortalı bir işte çalışıyorsa, doğumdan önce ve sonra kendisine dinlenme izni verilir. Emeklilik için ise her çocuk için kadına 2 yıl daha erken emeklilik hakkı tanınır.

Doğum Borçlanmasının Şartları Nelerdir?

Kadının doğumdan önce sigortalı bir işte çalışmış olma şartı bulunur. Kamu sektöründe veya kendi işinde çalışan kadınlar, doğum öncesi sigortalı durumlarını belgelemelidirler.

Doğum sonrası kadın adına prim ödemesi yapılmamalıdır.

Borçlandırma süresi boyunca çocuğun hayatta olması gereklidir.

Doğum borçlanmasıyla ilgili önemli bir husus, staj dönemi için yapılan sigorta başlangıcının emeklilikte kabul edilmemesidir. Borçlanmadan sonra hesaplama yapılırken bu tarih baz alınır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu sektöründe çalışanlar, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'na doğum borçlanması talebiyle bir dilekçeyle başvurabilirler.

Doğum borçlanması yapacak olan kadının iş yerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Nüfus cüzdanıyla birlikte borçlanma talebi rahatlıkla iletilir.

Doğum borçlanması, annelere emeklilik planlarında özel bir avantaj sunmaktadır. Doğum yapmış kadınlar, çocukları için tanınan erken emeklilik hakkı sayesinde emeklilik yaşlarını daha önce çekebilirler. Ancak bu konuda belirtilen şartların eksiksiz yerine getirilmesi ve resmi başvurunun yapılması gereklidir. Emeklilik planları yaparken doğum borçlanmasının avantajlarından faydalanmak isteyen anneler, gerekli prosedürleri takip ederek daha erken bir emeklilik hayali kurabilirler.**