SGK AÇIKLADI! 81 İle Yazı Gitti, Emekli Vatandaşların SGK Sicil Numarasına Göre Ödenecek!

SGK AÇIKLADI! 81 İle Yazı Gitti, Emekli Vatandaşların SGK Sicil Numarasına Göre Ödenecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2024 15:14

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, emekli vatandaşlar için özel kredi fırsatları sunulmaktadır. SGK numarasının son iki hanesi belirli olan emekli vatandaşlar için bu fırsatlar, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kaynak oluşturuyor. Bankalar da bu harekete katılarak, emeklilere uygun koşullarda kredi imkanları sunmaya başladılar. İşte, İş Bankası, QNB Finansbank ve Akbank'ın emekli vatandaşlara özel kredi fırsatlarına ilişkin detaylar:

İş Bankası Emekli Kredisi

İş Bankası, emeklilere özel cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan öncü bankalardan biridir. Emekli vatandaşlar, İş Bankası'nda 70.000 TL'ye kadar kredi kullanma şansına sahiptirler. Başvuru için İş Bankası şubesine gitmek yeterlidir. Ancak kredi başvurusunun onaylanabilmesi için emekli maaşının İş Bankası'ndan alınması veya yeni bir maaş taşıma işlemi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahibinin 70 yaşını aşmaması ve kredi sicilinin uygun olması da önemlidir. İş Bankası, emekli kredisini borç kapatma amacıyla da kullanma imkanı sunarak, emeklilerin farklı bankalardaki borçlarını tek bir çatı altında toplamalarına yardımcı olmaktadır.

QNB Finansbank Emekli Kredisi

QNB Finansbank, emekli vatandaşlara uygun koşullarda kredi sunan önde gelen bankalardan biridir. Banka, emeklilere 70.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu için banka şubesine gitmek gerekmektedir. Ancak kredi kullanımı için emekli maaşının QNB Finansbank'ta bulunması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin kredi notu ve kredi sicili de değerlendirilecektir. QNB Finansbank, 36 ay vadeli kredi seçeneği sunmaktadır ve ayrıca emeklilere özel CardFinans Emekli Kredi Kartı da sunmaktadır.

Akbank Emekli Kredisi Kampanyası

Akbank, emekli vatandaşlara hızlı ve güvenilir bir şekilde finansal destek sağlamak için özel bir kampanya başlatmıştır. Akbank müşterileri, aynı gün içinde kullanabilecekleri 70.000 TL'ye kadar krediye sahip olabilirler. Ancak bu krediyi alabilmek için emekli maaşının Akbank'ta bulunması gerekmektedir. Kredi, 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Akbank müşterileri, 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını internet bankacılığı üzerinden kolayca karşılayabilirler. Ancak 50.000 TL üzeri kredi talepleri için banka şubesine gitmek gerekmektedir.

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SGK AÇIKLADI! 81 İle Yazı Gitti, Emekli Vatandaşların SGK Sicil Numarasına Göre Ödenecek! SGK AÇIKLADI! 81 İle Yazı Gitti, Emekli Vatandaşların SGK Sicil Numarasına Göre Ödenecek!
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