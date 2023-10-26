SGK 58.240 TL'yi şak diye ödüyor! Şartlar açıklandı! Çalışan anneler yaşadı

SGK tarafından sunulan doğum yardımı, annelerin doğum sonrası süreci daha rahat ve finansal olarak daha desteklenmiş bir şekilde geçirmelerine yardımcı olur. Doğum yardımı, annenin ve bebeğin sağlığına önemli bir katkı sağlayarak ailelere maddi bir destek sunar. Özellikle asgari ücretin yükselmesiyle birlikte, doğum yardımı miktarındaki artış, anneler için olumlu bir gelişmedir. Bu yardım, annelere doğum sonrası süreci daha kolay bir şekilde yönetme fırsatı sunar. SGK'nın bu tür sosyal desteklerle ailelere yardımcı olması, toplumun genel refahını artırmaya yönelik önemli bir adımdır.

Emzirme ödeneği, doğum yapmış sigortalı kadınlara veya sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapması halinde sigortalı erkeklere verilen bir ödeme türüdür. Ayrıca, hizmet akdiyle çalışan (4/a'lı) sigortalılar ve kendi adına ve hesabına çalışan (4/b'li) sigortalıların gelir veya aylık alan eşlerine de emzirme ödeneği ödenebilir. Ancak kamu görevlisi olarak çalışan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği kendi kurumları tarafından emzirme ödeneği ödenmez.

Emzirme ödeneği alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

Hizmet akdiyle çalışan (4/a'lı) sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

Kendi adına ve hesabına çalışan (4/b'li) sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğumun canlı gerçekleşmiş olması şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir. Örneğin, 2023 yılı için emzirme ödeneği miktarı 520,00 TL olarak belirlenmiştir. 520,00 TL'yi 112 gün ile çarptığımızda 58.240 TL toplu bakiye çıkıyor.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Son olarak, emzirme ödeneği almak için özel bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ödeme, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak yapılır. Bu sayede sigortalılar, ödeneğe hak kazandıklarında başvuru yapmadan ödeme alabilirler.

Resmi açıklama: https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/5a130212-a95b-4346-a85f-522ac508347e/Emzirme-Odenegi-2023-01-17-02-24-07