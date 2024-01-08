SGK, 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) Emeklisi Olacak Kişilere, Erken Emeklilik İle İlgili Karar AçıklandI!

Türkiye'de çalışanların emeklilik planları, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) her yıl sunulan erken emeklilik fırsatlarına odaklanmaktadır. SGK, 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) gruplarındaki çalışanlarına finansal güvence sağlamayı amaçlamakta ve her yıl değişen koşullarla erken emeklilik imkanları sunmaktadır.

4B (BAĞ-KUR) Grubu İçin Erken Emeklilik Koşulları:

BAĞ-KUR kapsamında çalışanlar arasında cinsiyet bazında farklı erken emeklilik koşulları bulunmaktadır. 1 Haziran 2002 tarihinden itibaren 25 yıllık prim ödeme süresine sahip olanlar için öne çıkan şartlar şunlardır:

2 yıldan az süreyle prim ödemiş olan kadınlar, 20 yıl prim ödeyerek 40 yaşında emekli olabilirken, erkekler ise aynı sürede 25 yıl prim ödeyerek 44 yaşında emekli olabilmektedir.

3 yıldan az süreyle prim ödemiş olan kadınlar, 20 yıl prim ödeyerek 41 yaşında emekli olma şansını yakalayabilirken, erkekler için aynı sürede 25 yıl prim ödeyerek emeklilik yaş sınırı 45'tir.

4C (Emekli Sandığı) Grubu İçin Erken Emeklilik Koşulları:

Emekli Sandığı grubuna mensup kişiler, e-SGK üzerinden hesaplamalarını yaparak ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilirler. SGK'nın internet sitesinde eksik gün sayısı, prim sayısı gibi detaylarla birlikte emeklilik hesaplamaları yapılmakta ve kişilere tahmini bir emeklilik tarihi sunulmaktadır.

SGK, bu erken emeklilik imkanlarıyla çalışanlara daha erken bir yaşta emekli olma fırsatı sunarak finansal güvencelerini artırmayı hedeflemektedir. Ancak, her meslek grubu için belirlenen özel koşulları ve süreleri tamamlamak gereklidir.