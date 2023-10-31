SGK, 4A, 4B, 4C, SSK ve Bağ-Kur kapsamında tüm çalışanlara toplu para ödemesi yapıyor! Akşam karar çıktı

Bu ödeme, sigortalıların eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olamadan önce yapmaları gereken bazı incelemeleri ve başvuru sürecini takip etmelerini içeriyor. Eksik prim ödemesi nedeniyle emeklilik hakkını kaybedenler için bu toplu prim iadesi büyük bir fırsat. Ama bu fırsat sadece onlar için değil! Vefat eden sigortalıların yakınları da bu ödemeden faydalanabilir.

Kimler Faydalanabilir

Bu imkan, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli. Ancak prim ve yaş şartını tamamlayamayanlar da bu fırsattan yararlanabilir.

Ödeme Miktarı ve Şartları

Toplu prim iadesi, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için ödenen primleri kapsar. Ancak kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri bu iadeye dahil değil.

Başvuru Süreci Önemlidir

Başvuru süreci, bu toplu ödemenin alınabilmesi için kritik bir öneme sahip. Eksiksiz ve doğru bir başvuru yapmak şart!

Başvuru Şartları

Başvurular yazılı dilekçe ile yapılmalı ve talep edilen belgeler eksiksiz sunulmalıdır.

Gerekli Belgeler

Başvuru sürecinde SGK'nın belirttiği belgelerin tamamı eksiksiz bir şekilde sunulmalıdır.

Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

SGK, başvuru sürecinde sigortalılara rehberlik eder. Ancak başvuru tarihinden geçen yıllar için güncelleme katsayısı kullanılarak hesaplama yapılır.

Toplu Prim İadesi İle İlgili Ek Bilgiler

Toplu Prim İadesi Nedir?

Toplu prim iadesi, SGK tarafından ödenen primlerin geri iade edilmesi işlemidir.

Kimler İçin Geçerli?

Sadece Erken Emeklilik (EYT) kapsamındakiler değil, primlerini tamamlayamamış olan tüm sigortalılar bu imkandan yararlanabilir.

İadeye Dahil Edilen Primler

Hizmet borçlanmaları ve isteğe bağlı sigorta primleri bu iadeye dahil edilir.

Ölen Kişilerin Yakınlarının Hakları

Ölüm aylığı bağlanamayan hak sahipleri, toplu prim iadesi yoluyla primleri geri alabilirler.

Prim İadesi ve İhya

İhya Nedir ve Nasıl Yapılır?

İhya, toplu prim iadesi aldıktan sonra primlerin yeniden ödenmesi anlamına gelir.

Tavanı Aşan Primlerin İadesi

Birden fazla işverenle çalışanlar için tavanı aşan primlerin iadesi mümkündür.