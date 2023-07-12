Sevinçten zıp zıp zıplatan haber! Kimlik göster paranı PTT'den anında al! Anne-babalara 14.250 TL verilecek

Kimlik göster paranı PTT'den anında al! Anne-babalara 14.250 TL verilecek! Sevinçten zıp zıp zıplatan haber-Ülkemizde çocuk sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar ve maliyetler her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle devlet, annelere ve bebeklere destek olmak amacıyla çocuk ödemesi adı altında bir yardım programı başlatmıştır. Bu yardım, çocukların doğdukları anda ihtiyaçlarının karşılanması ve annelerin kendilerine ve bebeklerine bakabilmeleri için bir destek sağlamaktadır.

Yardımdan Faydalanmak İçin Yapılması Gerekenler

Çocuk ödemesinden faydalanmak isteyen annelerin 2015 yılı ve sonrasında doğum yapmış olmaları gerekmektedir. Bu yardıma başvurmak için kişilerin PTT üzerinde hesabı olmasına gerek yoktur. Çip bulunan kimlik kartları ve verilen şifreler sayesinde herkes bu yardımdan faydalanabilir.

Şifreler, nüfus müdürlükleri tarafından kimlik kartı teslim edilirken verilmektedir. Şifresini hatırlamayan kişiler, işlemlerini PTT şubelerinden de gerçekleştirebilirler. Ödemelerin tarihleri, kişilere gönderilecek SMS ile bildirilecektir. Çocuğu olan kişiler, yüksek enflasyon döneminde devlet desteğinden yararlanabilecektir.

Yardım Almak İçin Ek Şart Yok

Çocuk ödemesi almak için ek bir şart bulunmamaktadır. 2015 yılı ve sonrasında doğum gerçekleşmesi yeterlidir. Herkes, çocuk desteğinden faydalanabilecektir. Çocuk yetiştirmek zor ve masraflı olduğu için devlet, çocuklar için ayrılmış olan bu destekle ailelerin yükünü paylaşmayı amaçlamaktadır.

Anne-Babalara Yapılacak Ödeme

15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapan Türk vatandaşlarına doğum yardımı yapılmaktadır. İlk defa bebek sahibi olacak ailelere 300 TL ödeme yapılırken, ikinci çocuğunu dünyaya getirecek ailelere 400 TL ödeme yapılır. Eğer ailenin daha önceden iki çocuğu varsa ve üçüncü çocuklarını dünyaya getiriyorlarsa, 600 TL doğum parası alacaklardır. Ödeme almayan kişiler, kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları birimlerine başvurabilirler.

Bebek sahibi olacak aileler için en önemli destek ise doğum izni parasıdır. Çalışan kadınlar, anne olmaya hazırlandıklarında belli bir süre izin kullanırlar. Bu izin sürecinin bir kısmı doğumdan önce, bir kısmı ise doğumdan sonra gerçekleşir. Hamilelik izni süresince işverenler, kadınlara maaş ödemesi yapmamaktadır.

Ancak bu dönemde devlet, SGK aracılığıyla doğum izni parası ödemektedir. Ödemeler, kadınların brüt maaşları üzerinden yapılır.

Çocuk sahibi olmak, büyük bir sorumluluk ve maliyet gerektiren bir süreçtir. Devlet, bu süreçte annelere ve bebeklere destek olmak amacıyla çocuk ödemesi programını başlatmıştır. Bu yardım, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve annelerin rahat bir şekilde kendilerine ve bebeklerine bakabilmeleri için önemli bir destektir. Çocuk ödemesi programından faydalanmak isteyen annelerin 2015 yılı ve sonrasında doğum yapmış olmaları yeterlidir. Bu destek, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefler.