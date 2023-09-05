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Servet değerine erişecek! O fiyata altın bulmak hayal olacak! Altının sağını solunu bilen isim kıyamet senaryosu verdi!

ABD'deki olumlu ekonomik veriler ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz artırımlarını erteleyebileceği söylentileri, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden oldu.

Servet değerine erişecek! O fiyata altın bulmak hayal olacak! Altının sağını solunu bilen isim kıyamet senaryosu verdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 13:12

Ons altın, son bir ayın zirvesine yaklaşarak güne 1942 dolardan başladı. Gün içinde 1947 dolar seviyesini gördükten sonra şu anda 1945 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, 1948 doların direnç seviyesi olduğunu belirtirken, bu seviyenin aşılması durumunda 1956-1963 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ettiler.

Gram Altın Piyasası ve Uzman Yorumları

Gram altın ise güne 1667 liradan başladı ve gün içinde 1674 lira seviyesini test etti. İslam Memiş, gram altının internet fiyatları ile serbest piyasa fiyatları arasındaki farka dikkat çekerek, "1700 lira altında gram altın yok" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Eylül Rallisi Beklentisi

İslam Memiş, Eylül ayında altının ralli yapma olasılığının yüksek olduğunu belirtirken, "Dolar yatırımcısının da altına geçmek için son fırsatları. Bu seviyelerden gram altın almak mantıklı." yorumunu yaptı. Ons altındaki yükselişin devam etmesi halinde Ekim ayı itibarıyla fiyatların 1800 dolar seviyelerini görebileceğini öngördü.

Altın Yatırımcılarına Uyarı

Memiş, "Ons altında 2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi" diyerek altın yatırımcılarına sabır tavsiyesinde bulundu ve elinde altın bulunduranların beklemeye devam etmelerini önerdi. Büyük bir ihtimalle ya Eylül ortaları ya da sonlarına doğru hareketlenme yaşanacağını söyledi.

Altın fiyatları, ekonomik gelişmelere ve merkez bankası politikalarına duyarlılığıyla bilinir, bu nedenle yatırımcılar her zaman güncel haberleri ve piyasa analizlerini takip etmelidir.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 

 

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