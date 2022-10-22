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Serenay Sarıkaya'nın tarzı dikkat çekti!
Önceki gün Caddebostan'da Ezgi Mola ile görüntülenen Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2022 11:41
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Serenay ile Ezgi Mola, Caddebostan’daki bir mekanda bir araya geldi. Giyim tarzı ve saçıyla dikkat çeken Sarıkaya, soruları cevapsız bıraktı.
‘Alice Müzikali’ için bir araya geldiklerini söyleyen Mola, “Aynı kadroyla yeniden başlıyoruz. Onu değerlendirdik” diye konuştu.
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