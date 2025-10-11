Serenay Sarıkaya'dan Dev Anlaşma: 32 Milyon TL'ye İmzalar Atıldı

Serenay Sarıkaya, rol aldığı her projeyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Jean markasının 11’inci kez yüzü olan ünlü oyuncu, yeni koleksiyonun tanıtım çekimi için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti. Her yıl kazandığı rakamlarla gündem olan Sarıkaya’nın bu kez reklam filminden 32 milyon TL aldığı iddia edildi.

Reklam Dünyasının Aranan Yüzü

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Serenay Sarıkaya, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Şöhretiyle birlikte reklam dünyasında da aranan bir isim haline geldi. Ünlü markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde milyon dolarlık kazançlar elde eden Sarıkaya, kariyerinde istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

Yeni Anlaşmayla Dudak Uçuklattı

Geçen yıl aynı markadan 25 milyon TL kazanan başarılı oyuncunun bu kez 32 milyon TL aldığı konuşuluyor. Tanıtım çekimleri sırasında yine göz kamaştıran bir performans sergileyen Sarıkaya, markayla olan uzun soluklu iş birliğini devam ettiriyor. Bu büyük rakam, onun Türkiye’nin en çok kazanan kadın oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kazancını Gayrimenkule Yatırıyor

Yalnızca oyunculuğuyla değil, finansal zekâsıyla da dikkat çeken Serenay Sarıkaya, kazandığı parayı doğru şekilde değerlendirmesiyle biliniyor. Kaz Dağları eteklerinde bir villası bulunan oyuncunun, İstanbul’da da çok sayıda dairesi olduğu söyleniyor. Üstelik, kazançlarını planlı yönetmek adına düzenli olarak ekonomistlerden danışmanlık aldığı da biliniyor.

Ev Dekorasyonuyla Dikkat Çekti

Sarıkaya’nın lüks yaşam tarzı da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. 400 bin TL’lik tasarım yatağı, 600 bin TL’lik leopar desenli kanepesi ve 2 milyon TL değerindeki sanayi mutfağı uzun süre konuşulmuştu. Tüm bu detaylar, oyuncunun hem zarif hem de güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne seriyor.