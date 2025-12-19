Serenay Sarıkaya’dan Asansör Pozu: Mini Etekli Tarzı Takipçilerini Büyüledi!

Serenay Sarıkaya, mini etekli salaş asansör pozuyla sosyal medyayı salladı. Sevgilisi Mert Demir'in "Reklam değil, aşığım" açıklamasının ardından çiftin mutluluğu gözlerden kaçmıyor.

Yayın Tarihi : 19-12-2025 13:10

Ekranların en popüler ve en çok kazanan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, bu kez "salaş ama şık" asansör stiliyle hayranlarının beğenisini topladı.

Asansör Aynasında "Salaş" Şıklık

Sevgilisi Mert Demir ile yaşadığı aşkla son günlerde oldukça mutlu bir tablo çizen Sarıkaya, aynadan çektiği yeni karesini paylaştı. Mini eteğini salaş bir kombinle tamamlayan ünlü oyuncunun bu doğal tarzı, kısa sürede binlerce beğeni ve "Tarzın tek adresi" yorumları aldı.

Mert Demir’den "Reklam Aşkı" İddialarına Yanıt: "Aşığım"

Çiftin birlikteliği hakkında zaman zaman ortaya atılan "reklam ilişkisi" iddialarına ise Mert Demir’den sert ve net bir yanıt geldi. Demir, ilişkilerinin gerçekliğini şu sözlerle savunmuştu:

"Reklam ilişkisi değil; çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda da deneyimlemenizi dilerim."

Bu açıklamanın ardından ikilinin birbirlerine olan bağlılığı, paylaştıkları romantik karelerle de tescillenmiş oldu.

