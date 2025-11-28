Serenay Sarıkaya Reklam Rekorunu Kırıyor: 32 Milyon TL'lik Anlaşma

Rol aldığı projeler, moda tercihleri ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam anlaşmalarına bir yenisini daha ekliyor. Geçen ay bir jean markasıyla anlaşmasını yenileyerek 32 milyon TL kazanan Sarıkaya'nın, şimdi de dünyaca ünlü bir güzellik markasıyla dev bir anlaşma yapacağı öğrenildi.

Milyon Dolarlık Anlaşmaların Yeni Adresi

Podyumlardan setlere geçiş yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmanan Serenay Sarıkaya, hem yurt içi hem de yurt dışında yer aldığı projeler sayesinde reklam dünyasının da aranan yüzü haline geldi. Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza atan oyuncu, bu başarısını devam ettiriyor.

Geçtiğimiz ay, yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağlamış ve bu anlaşmadan 32 milyon TL kazanmıştı.

Kozmetik Deviyle 2026 Anlaşması

Serenay Sarıkaya, şimdi de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 2026 yılı itibarıyla yeni yüzü olmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda imzaların atılacağı belirtilen anlaşma kapsamında Sarıkaya, bir yıl boyunca markanın reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimlerinde yer alacak.

Kazanılan Parayı Gayrimenkule Yatırıyor

Türkiye'nin en iyi kazanan oyuncuları arasında başı çeken Serenay Sarıkaya, kazancını yönetme konusunda da dikkatli. Oyuncunun, Kaz Dağı eteklerinde bir villası ve İstanbul'da çok sayıda dairesi olduğu belirtiliyor.

Sarıkaya, parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler ile hareket ettiğini göstererek, kariyerindeki başarısını finansal alana da taşıyor.