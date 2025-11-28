Serenay Sarıkaya Reklam Rekorunu Kırıyor: 32 Milyon TL'lik Anlaşma

Serenay Sarıkaya, 32 milyon TL kazandığı jean markası anlaşmasının ardından, şimdi de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 2026 yılındaki yeni yüzü olmak için dev bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Serenay Sarıkaya Reklam Rekorunu Kırıyor: 32 Milyon TL'lik Anlaşma
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2025 14:31

Rol aldığı projeler, moda tercihleri ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam anlaşmalarına bir yenisini daha ekliyor. Geçen ay bir jean markasıyla anlaşmasını yenileyerek 32 milyon TL kazanan Sarıkaya'nın, şimdi de dünyaca ünlü bir güzellik markasıyla dev bir anlaşma yapacağı öğrenildi.

Milyon Dolarlık Anlaşmaların Yeni Adresi

Podyumlardan setlere geçiş yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmanan Serenay Sarıkaya, hem yurt içi hem de yurt dışında yer aldığı projeler sayesinde reklam dünyasının da aranan yüzü haline geldi. Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza atan oyuncu, bu başarısını devam ettiriyor.

Geçtiğimiz ay, yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağlamış ve bu anlaşmadan 32 milyon TL kazanmıştı.

Kozmetik Deviyle 2026 Anlaşması

Serenay Sarıkaya, şimdi de dünyaca ünlü bir kozmetik markasının 2026 yılı itibarıyla yeni yüzü olmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda imzaların atılacağı belirtilen anlaşma kapsamında Sarıkaya, bir yıl boyunca markanın reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimlerinde yer alacak.

 

Kazanılan Parayı Gayrimenkule Yatırıyor

Türkiye'nin en iyi kazanan oyuncuları arasında başı çeken Serenay Sarıkaya, kazancını yönetme konusunda da dikkatli. Oyuncunun, Kaz Dağı eteklerinde bir villası ve İstanbul'da çok sayıda dairesi olduğu belirtiliyor.

Sarıkaya, parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler ile hareket ettiğini göstererek, kariyerindeki başarısını finansal alana da taşıyor.

Benzer Haberler
Özge Yağız'dan Halit Özgür Sarı Aşk İddialarına Esprili Cevap: Elindeki Kupadaki Yazı Her Şeyi Anlattı Özge Yağız'dan Halit Özgür Sarı Aşk İddialarına Esprili Cevap: Elindeki Kupadaki Yazı Her Şeyi Anlattı
İsmail Demirci ve Hande Soral'dan Lizbon Kaçamağı: İş Görüşmeleri ve Romantik Tatil Bir Arada İsmail Demirci ve Hande Soral'dan Lizbon Kaçamağı: İş Görüşmeleri ve Romantik Tatil Bir Arada
Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu Sıla’nın Cesur Kıyafeti Olay Yarattı: Hayranları “Yürüyemediğin Elbiseyi Neden Giydin?” Diye Sordu
Bergüzar Korel’den Açık Sözlü İtiraf: “Oynadığım Karakteri Asla Evime Sokmam” Bergüzar Korel’den Açık Sözlü İtiraf: “Oynadığım Karakteri Asla Evime Sokmam”
Songül Karlı’dan Şaşırtan Görüntüler: Gecelikle Balkon Yıkadığı Video Sosyal Medyada Gündem Oldu Songül Karlı’dan Şaşırtan Görüntüler: Gecelikle Balkon Yıkadığı Video Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop” Hande Erçel’den Korumasına Sert Tepki: “Stop”
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Dakak'tan Nişanlısının
  • 27-11-2025 11:45

Burak Dakak'tan Nişanlısının "Üşengeçlikten Evlenemiyoruz" Sözlerine Yanıt: "Planımız Var"

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi
  • 27-11-2025 09:51

Şifanur Gül’e 28 Yaş Sürprizi: Sevgilisi Berk Bakioğlu’ndan Romantik Evlilik Teklifi

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi
  • 27-11-2025 10:50

Meral Kaplan'ın Başı Yine Dertte: Üç Yıla Kadar Hapis İstemi